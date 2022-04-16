قيادي في طالبان: الأمة الإسلامية ليس لها موقف واضح تجاه القضية الفلسطينية (فيديو)

قال الدكتور محمد نعيم -المتحدّث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان- إن الأمة الإسلامية ليس لها موقف واضح وواحد إزاء القضية الفلسطينية وقضايا أخرى عالقة كان ينبغي أن يكون للأمة صوت واحد فيها، وفق تعبيره.

وأضاف نعيم في حديث لبرنامج المسائية على شاشة الجزيرة مباشر، الجمعة، “ما ترتكبه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني ظلم صارخ ومخالف لجميع الأصول الدولية والإنسانية”، متسائلًا “كيف يمنعون المصلين من أداء شعائرهم؟”.

وتابع نعيم “يجب على المجتمع الدولي والدول الإسلامية فعل كل ما في وسعهم لمنع مثل هذه الانتهاكات والاعتداءات على المقدسات الإسلامية”، مؤكدًا “نقدّر كل دولة أدانت ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، وإن كانت مجرد أصوات تُرفع من دون أن يدعمها سند عملي”.

ودعا نعيم المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لوقف “الفظائع” التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.

واستطرد المتحدّث باسم المكتب السياسي لطالبان “يجب أن يحث (الوضع الراهن) المسلمين في جميع أنحاء العالم على إحداث تأثير، وفي الوقت نفسه يتعيّن على المجتمع الدولي منع الظلم ومرتكبي الجرائم من العدوان على الأبرياء”.

وصباح الجمعة، اندلعت مواجهات في المسجد الأقصى بعد صلاة الفجر إثر اقتحام شرطة الاحتلال الإسرائيلي لساحاته.

ووفق الهلال الأحمر الفلسطيني، أصيب 153 فلسطينيًا في الاقتحام، فيما قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 400 فلسطيني بساحات المسجد.

بقنابل الغاز داخل #المسجد_الأقصى.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقيد أيدي المرابطين في المصلى بعد الاعتداء عليهم#مباشر #القدس pic.twitter.com/M21jnMIAIp — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 15, 2022

ومنذ أيام، يسود التوتّر في مدينة القدس وساحات المسجد الأقصى، في ظل دعوات مستوطنين إسرائيليين و”جماعات الهيكل” اليهودية لاقتحامات للأقصى، تزامنًا مع عيد الفصح اليهودي.

وأعلنت جماعات استيطانية إسرائيلية، عبر منصات اجتماعية، اعتزامها ذبح قرابين “عيد الفصح” في ساحات المسجد الأقصى، وحثّت أتباعها على محاولة القيام بذلك.

لكنّ الشرطة الإسرائيلية، نفت السماح لليهود بذبح القرابين في المسجد الأقصى، وتعهّدت “بعدم السماح بانتهاك النظم المتبعة في المسجد الأقصى”.