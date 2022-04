اشتباكات بين مسلمين وهندوس في نيودلهي.. وراهب يدعو لإبادة المسلمين (فيديو)

قالت الشرطة الهندية إن اشتباكات اندلعت خلال موكب هندوسي بالعاصمة نيودلهي، اليوم السبت، مما أدى إلى وقوع مصابين -بينهم أفراد من الشرطة- بعد أيام على أعمال عنف مماثلة في ثلاث ولايات.

وقال شهود عيان لوكالة رويترز إن أعمال العنف اندلعت بين مسلمين وهندوس أثناء مهرجان بضاحية جاهانجيربوري في نيودلهي، وقالت الشرطة إنها ما زالت تحقق في الواقعة.

وقال ديبيندرا باتاك مسؤول بالشرطة في جاهانجيربوري “لم نتأكد بعد من عدد الجرحى، أصيب بعض أفراد الشرطة أيضًا”.

وعلى منصات التواصل الاجتماعي، تداول ناشطون مقطعًا مصوّرًا للراهب الهندوسي ياتي كريشناناند وهو يدعو إلى إطلاق عمليات إبادة جماعية للمسلمين في الهند.

وفي المقطع، يقول كريشناناند “أنا أفكر أن نبدأ مذابحهم الجماعية من بورفانش في شرقي ولاية أوتار براديش الهندية”، مضيفًا “إنها عملية سهلة، سوف يردّون علينا، ومن ثم نزيد الهجوم ونقضي عليهم”.

Yati Krishnanand, a militant Hindutva leader and disciple of Haridwar Dharam sansad priests claims that the mass killings will start from Purvanachal (East UP). “We have declared the Dharam Yudh.”

وعلّق الصحفي رفيق حامد على المقطع “أولئك الذين ينكرون إمكانية حدوث إبادة جماعية ضد المسلمين في الهند يعيشون في عالم موازٍ، إنها ليست مسألة إذا ولو، ولكن متى؟ ويتم تهيئة الظروف لذلك حاليًا، وإن حدث ذلك سوف يبتلع البلاد بأكملها”.

بينما قالت الكاتبة الهندية سابا نقفي “هل يخطط بعض الدعاة الذين يرتدون البرتقالي لقتل جماعي؟ هل بعض من رموزهم متشددون أم جميعهم كذلك؟ سؤال يشبه سؤال من أتى أولًا الدجاجة أم البيضة؟ ولكن على أي حال يجب أن نبقى حذرين”.

So some people wearing saffron are planning a mass killing. Is a section of the cadre radicalised or are people polarised? A chicken and egg question. Still, we are forewarned https://t.co/ET42qcjsGz

