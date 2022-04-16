بعد اقتحام الأقصى.. غضب على مواقع التواصل بعد تهنئة الإمارات لإسرائيل بعيد الفصح

أثارت سفارة الإمارات في تل أبيب حالة من الغضب والسخط عبر منصات التواصل في الدول العربية، عقب تقديمها التهنئة لـ”شعب إسرائيل” بمناسبة عيد الفصح، وذلك بعد اقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين فيه.

ونشرت سفارة الإمارات في تل أبيب، أمس الجمعة، تغريدة على حسابها الرسمي عبر تويتر باللغات العبرية والعربية والإنجليزية، كتبت فيها “سفارة الإمارات العربية المتحدة في تل أبيب تتمنى لشعب إسرائيل عطلة سعيدة في عيد الفصح، مليئة بالسلام والمحبة”.

وعبّر ناشطون عن غضبهم إزاء هذه التهنئة التي جاءت تزامنًا مع اقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى والاعتداء بوحشية على المصلين فيه من المُسنّين والنساء والأطفال، واعتقال المئات منهم.

שגרירות איחוד האמירויות בתל אביב מאחלת לעם ישראל חג פסח שמח ומלא בשלום ואהבה #HappyPassover #UAE_in_Israel pic.twitter.com/lq4dev2chF — UAE Embassy in Israel (@UAEinIsrael) April 15, 2022

وغرد الكاتب والباحث أحمد العمري قائلًا “الإمارات تقدّم تهنئة للاحتلال بمناسبة عيد الجحيم، يؤطّرها التمنيات بالمحبة، تزامنًا مع انتهاكات الاقصى والاعتقال والتنكيل والقتل، ليست الإمارات وحدها في سباق بالتذلل والانحطاط، إنما كل الدول العربية التي تحترف الصمت وتتقن دور المتفرّج”.

الإمارات تقدّم تهنئة للإحتلال بمناسبة عيد الجحيم، يؤطّرها التمنيات بالمحبة، تزامنا مع انتهاكات #الاقصى والاعتقال والتنكيل والقتل.

ليست #الإمارات وحدها في سباق بالتذلل والانحطاط، إنما كل الدول العربية التي تحترف الصمت وتتقن دور المتفرّج.#AlAqsaUnderAttack #لن_يمر_الاقتحام #الاقصى https://t.co/o4HZjWkz9O — أحمد سليمان العمري Ahmad Al Omari (@ahmadomariy) April 15, 2022

وكتب الإعلامي عادل سمّار معلقًا عبر تويتر “هل تعلم أنه في الوقت الذي كان جنود الاحتلال الصهيوني يعتدون على المصلين في المسجد الأقصى وساحاته، كانت الإمارات العربية المتحدة تبارك للمحتلين أعيادهم؟”، مذيلًا التغريدة بوسم التطبيع خيانة.

هل اعلم انه في الوقت الذي كان جنود الاحتلال الصهيوني يعتدون على المصلين في #المسجد_الأقصى وساحته، كانت #الإمارات_العربية_المتحدة تبارك للمحتلين أعيادهم؟#التطبيع_خيانة https://t.co/qNdoLXDPxn — Adil Semmar (@adiloss) April 15, 2022

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المسجد الأقصى، فجر أمس الجمعة، واعتدت بوحشية على المصلين فيه وطردتهم من باحاته، كما اعتقلت المئات منهم.

وأمس الجمعة، أدانت دولة الإمارات اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، الذي أسفر عن إصابة عدد من المدنيين، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان إلى ضبط النفس وتوفير الحماية للمصلين، مشيرة إلى موقف الإمارات الداعي إلى ضرورة احترام السلطات الإسرائيلية حق الفلسطينيين في ممارسة شعائرهم الدينية ووقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى.

وكانت الإمارات قد وقّعت، في 15 سبتمبر/أيلول 2020، اتفاقية التطبيع مع إسرائيل بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.

سفارة #الإمارات في تل أبيب تتمنى لشعب إسرائيل عطلة سعيدة في عيد الفصح….. بعد اقتحام المسجد #الأقصى! pic.twitter.com/yOsD7HeaYg — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) April 15, 2022

في الوقت الذي يتعرض له #المسجد_الأقصى لأبشع انواع الظلم والتعدي علية من قبل #اسرائيل، تقوم #الامارات بتهنئتهم ب #عيد_الفصح متمنية لهم مزيداً من السلام .

ماكذب الشاعر حينما قال يا صهاينة العرب https://t.co/vzw0QQOAnf — zakarya yahya (@zacksay19) April 15, 2022

سفارة الامارات في الكيان الصهيوني تتمنى عطلة سعيدة لقتلة الشعب الفلسطيني المسلم الأعزل https://t.co/kzNrN3pk8R — د. عبدالعزيز الوتيد (@DR_ALWETEID) April 15, 2022

عاجل. سفارة الإمارات في تل أبيب: نتمنى لشعب إسرائيل عطلة سعيدة في عيد الفصح مليئة بالسلام والمحبة هل هناك أقذر من هذا؟!

الم تشاهد السفارة الاماراتية ما يفعله اليهود في الفلسطينيين ومنعهم حقوقهم وهوة الصلاة في المسجد الأقصى

لماذا لم نشاهد استنكار من دولة الامارات بدل التهنئة؟ — الناشط نضال العمار (@abogehad87) April 16, 2022

في حين ان اليهود قاعدين يقتلون الفلسطينين ويقتحمون الاقصى السفارة الاماراتية قاعده تتمنى السلام والمحبة حق الصهاينة

( حسبي الله ونعم الوكيل) https://t.co/M9vdBTyV5b — حصه (@hessaalotibi24) April 15, 2022

الحقيقة إن إسرائيل إحتلت كل الدول العربية إلا فلسطين https://t.co/avKdT7bkNS — Mohamed Elsayed (@MohammadIbrahi7) April 15, 2022