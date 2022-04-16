سياسة|الإمارات

بعد اقتحام الأقصى.. غضب على مواقع التواصل بعد تهنئة الإمارات لإسرائيل بعيد الفصح

سفارة الإمارات في تل أبيب تمنت لشعب إسرائيل عطلة سعيدة في "عيد الفصح"
16/4/2022-|آخر تحديث: 16/4/202208:58 PM (مكة المكرمة)

أثارت سفارة الإمارات في تل أبيب حالة من الغضب والسخط عبر منصات التواصل في الدول العربية، عقب تقديمها التهنئة لـ”شعب إسرائيل” بمناسبة عيد الفصح، وذلك بعد اقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين فيه.

ونشرت سفارة الإمارات في تل أبيب، أمس الجمعة، تغريدة على حسابها الرسمي عبر تويتر باللغات العبرية والعربية والإنجليزية، كتبت فيها “سفارة الإمارات العربية المتحدة في تل أبيب تتمنى لشعب إسرائيل عطلة سعيدة في عيد الفصح، مليئة بالسلام والمحبة”.

وعبّر ناشطون عن غضبهم إزاء هذه التهنئة التي جاءت تزامنًا مع اقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى والاعتداء بوحشية على المصلين فيه من المُسنّين والنساء والأطفال، واعتقال المئات منهم.

وغرد الكاتب والباحث أحمد العمري قائلًا “الإمارات تقدّم تهنئة للاحتلال بمناسبة عيد الجحيم، يؤطّرها التمنيات بالمحبة، تزامنًا مع انتهاكات الاقصى والاعتقال والتنكيل والقتل، ليست الإمارات وحدها في سباق بالتذلل والانحطاط، إنما كل الدول العربية التي تحترف الصمت وتتقن دور المتفرّج”.

وكتب الإعلامي عادل سمّار معلقًا عبر تويتر “هل تعلم أنه في الوقت الذي كان جنود الاحتلال الصهيوني يعتدون على المصلين في المسجد الأقصى وساحاته، كانت الإمارات العربية المتحدة تبارك للمحتلين أعيادهم؟”، مذيلًا التغريدة بوسم التطبيع خيانة.

 

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المسجد الأقصى، فجر أمس الجمعة، واعتدت بوحشية على المصلين فيه وطردتهم من باحاته، كما اعتقلت المئات منهم.

وأمس الجمعة، أدانت دولة الإمارات اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، الذي أسفر عن إصابة عدد من المدنيين، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان إلى ضبط النفس وتوفير الحماية للمصلين، مشيرة إلى موقف الإمارات الداعي إلى ضرورة احترام السلطات الإسرائيلية حق الفلسطينيين في ممارسة شعائرهم الدينية ووقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى.

وكانت الإمارات قد وقّعت، في 15 سبتمبر/أيلول 2020، اتفاقية التطبيع مع إسرائيل بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي