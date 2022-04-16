روسيا تستهدف منشآت عسكرية قرب كييف وزيلينسكي “قلِق” من استخدام موسكو أسلحة نووية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية السبت أنها استهدفت مصنعًا للمعدات العسكرية في كييف ومنشأة تصليح عسكرية في مدينة ميكولايف، وذلك غداة تحذير القوات الروسية من أنها ستكثف هجماتها على العاصمة الأوكرانية.

وقالت الوزارة إن سلاح الجو دمّر الليلة الماضية مصنعًا لإنتاج المدرعات في العاصمة الأوكرانية كييف، وورشة لصيانة وإصلاح المعدات العسكرية في مدينة ميكولايف، باستخدام صواريخ عالية الدقة بعيدة المدى.

وأوضحت في بيان أن “أسلحة جو أرض بعيدة المدى وعالية الدقة دمرت مباني إنتاجية لمصنع أسلحة في كييف”. وينتشر عدد كبير من الجنود ورجال الشرطة في الموقع ويمنعون الوصول إلى المجمع الذي يتصاعد منه الدخان.

من جانبها قالت أوكرانيا إنها تحاول كسر الحصار الذي ضربته القوات الروسية على ماريوبول مع احتدام القتال حول مصنع لتصنيع الصلب في المدينة، في حين شهدت العاصمة كييف بعضًا من أقوى الانفجارات في أسبوعين.

"ضربة قاسية لروسيا".. ما انعكاسات غرق "موسكفا" على الوجود الروسي في البحر الأسود؟ (فيديو) لتخطي الحجب | https://t.co/3Qmx3AiRjMhttps://t.co/pR6EkUKJql — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 15, 2022

وكتب رئيس بلدية كييف على فيسبوك أنه ليس لديه معلومات عن ضحايا محتملين حاليًا، وقال “صباح اليوم السبت تعرضت كييف للقصف، دوّت انفجارات في منطقة دارنيتسكي في ضواحي المدينة”، مؤكدًا أن “رجال إنقاذ وأطباء يعملون حاليا في الموقع”.

واستهدف قصف روسي، أمس الجمعة -في منطقة كييف- مصنعًا لإنتاج صواريخ نبتون التي قال الجيش الأوكراني إنه استخدمها لضرب الطراد الروسي “موسكفا”.

وانطلقت صفارات الإنذار من الغارات الجوية فوق معظم أنحاء أوكرانيا في ساعة مبكرة من صباح السبت وذكرت وسائل إعلام محلية أنه سُمع دوي انفجارات في كييف وفي مدينة لفيف بغرب البلاد.

مخاوف من استخدام النووي

من جانبه أبدى الرئيس الأوكراني مخاوفه من استخدام روسيا للسلاح النووي، وقال إن “العالم بأسره يجب أن يكون قلقًا من خطر استخدام بوتين سلاحًا نوويًّا تكتيكيًّا”.

وكرر الرئيس الأوكراني بذلك تصريحات لرئيس وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أيه) وليام بيرنز الذي صرح بأنه يجب “عدم الاستخفاف” بتهديد من هذا النوع.

وفي هذا الإطار، أعلنت برلين أمس الجمعة أنها مستعدة للإفراج عن أكثر من مليار يورو من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وفي رسالة بالفيديو، قال زيلينسكي للغربيين “يمكنكم جعل الحرب أقصر بكثير، بقدر ما تسرعون في تقديم الأسلحة التي طلبناها وبكميات كبيرة، يكون موقفنا أقوى ويأتي السلام بشكل أسرع”.

وفي اتصال هاتفي مع رئيس أركان الجيوش الأمريكية مارك مايلي، شدد رئيس الأركان الأوكراني فاليري زالوجني أيضًا على حاجة كييف الملحة إلى أسلحة وذخائر لتتمكن من تعزيز قدراتها الدفاعية.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن روسيا قدمت شكوى رسمية إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع، تحذر الحكومة الأمريكية من “عواقب غير متوقعة” بعد الزيادة الكبيرة في مساعدتها العسكرية لأوكرانيا.

✅Захисники України на південних рубежах інтенсивно тренуються давати відсіч ворогу.

💥Піхота відпрацьовує оборону, наступ, злагоджені дії підрозділу в урбанізованій місцевості.

Щоденна бойова підготовка підтримує бойовий та рішучий настрій воїнів. pic.twitter.com/Jl36qFaTeI — Defence of Ukraine (@DefenceU) April 16, 2022

وقالت صحيفة (واشنطن بوست) إن موسكو تحذر في هذه المذكرة الدبلوماسية، الولايات المتحدة وحلف الناتو من إرسال أسلحة “أكثر حساسية” إلى أوكرانيا، معتبرة أن هذه المعدات العسكرية “تصب الزيت على النار ويمكن أن تؤدي إلى عواقب غير متوقعة”.

وتواجه روسيا التي لم يبدأ هجومها المكثف في دونباس بعد، صعوبة في السيطرة التامة على ماريوبول المدينة الساحلية الاستراتيجية الواقعة في جنوب شرق البلاد وسجلت فيها أكبر خسائر بشرية في الحرب حتى الآن.

Протипіхотні міни, розтяжки та гранати: ДСНС показала, що лишають по собі росіяниhttps://t.co/2QSjrsO8pV pic.twitter.com/toa01QUYED — Ukrinform (@UKRINFORM) April 16, 2022

وتحدثت السلطات الأوكرانية عن مقتل نحو 20 ألف شخص في هذه المدينة المنكوبة التي تعرضت للقصف مرارًا، مما أدى إلى تدمير البنية التحتية ومنازل نصف مليون شخص كانوا يعيشون فيها عند بدء الهجوم الروسي في 24 فبراير/ شباط.

واليوم وبعد أكثر من أربعين يومًا أصبح القتال محدودًا في المنطقة الصناعية الشاسعة قرب شاطئ البحر حيث شددت القوات الروسية ومتمردو دونيتسك حصارهم تدريجيًّا.

وفرّ أكثر من 5 ملايين شخص من أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط، بحسب ما ذكرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وقال البابا فرنسيس إن “الحرب في كل مكان” بعدما دعا من دون جدوى إلى هدنة في أوكرانيا بمناسبة عيد الفصح.