شاهد: احتجاجات في السويد على خطة حركة يمينية متطرفة إحراق نسخة من القرآن

تظاهر محتجون في مدينة سويدية أمس الجمعة، تنديدًا بخطة حركة يمينية متطرفة لإحراق نسخة من القرآن، وذلك على خلفية تجمّع حركة مناهضة للهجرة والإسلام يقودها راسموس بالودان.

ووقعت صدامات بين الشرطة السويدية والمتظاهرين في مدينة أوريبرو (وسط) الذين خرجوا للاحتجاج على عزم حركة (سترام كورس) اليمينية المتطرفة إحراق نسخة من القرآن الكريم يوم الجمعة.

وأسفرت الصدامات عن إصابة 4 من الشرطة، بحسب ما ذكرت في بيان، وقالت إنه تم إضرام النار في 4 سيارات شرطة، وأصيب ما لا يقل عن 4 من أفرادها ومدني واحد بجروح في مدينة أوريبرو وسط السويد.

ووقعت الصدامات لليوم الثاني على التوالي أمس الجمعة على خلفية تجمّع لحركة (سترام كورس) المناهضة للهجرة والإسلام التي يقودها الدنماركي السويدي راسموس بالودان.

ونظم المظاهرة التي حصلت على إذن من الشرطة (راسموس بالودان) زعيم حزب (الخط المتشدد) اليميني المتطرف الدنماركي، وقامت الشرطة بتفريق المظاهرة لتهدئة الوضع، وفي وقت لاحق من المساء قالت إن معظم المتظاهرين غادروا المنطقة.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن زعيم حزب (الخط المتشدد) الدنماركي راسموس بالودان، أقدم يوم الخميس، على إحراق نسخة من القرآن الكريم في مدينة لينشوبينغ جنوبي السويد تحت حماية الشرطة.

وأوضحت أن بالودان جاء برفقة عناصر الشرطة إلى منطقة يقطن فيها مسلمون بالمدينة، وأشعل النار في نسخة من القرآن الكريم، دون أن يعير اهتماما للتنديدات الصادرة عن حشد يقدر عدده بـ200 فرد.

وناشد الحاضرون في المكان، الشرطة عدم السماح للعنصري بالدوان بتنفيذ استفزازه، إلا أن الشرطة لم تستجب لندائهم.

وتحوّل عدد من الاحتجاجات المضادة للمظاهرات التي يخطط لها بالودان، في المدن السويدية إلى أعمال عنف هذا الأسبوع، وقالت وكالة الأنباء السويدية إن أعمال عنف اندلعت في ضاحية رينكيبي في ستوكهولم بعد أن أشعل بالودان في وقت سابق يوم الجمعة النار هناك في نسخة من القرآن.

وقال قائد الشرطة الوطنية، في تعليق على أحداث الخميس “نعيش في مجتمع ديمقراطي وتتمثل إحدى أبرز مهام الشرطة في ضمان أن يكون بإمكان الناس استخدام حقوقهم التي يكفلها الدستور بالظاهر والتعبير عن آرائهم”.

Far-right Danish politician Rasmus Paludan burned a copy of the Holy Quran in a neighbourhood in Sweden’s Linkoping, which is densely populated by Muslims, on April 14.

While he was burning the Quran under police protection, the crowd shouted at Paludan pic.twitter.com/4G1V1cSq79

— TRT World (@trtworld) April 15, 2022