أوقعت قتلى بينهم أطفال.. طالبان تحذّر باكستان وتستدعي سفيرها للاحتجاج على ضربات جوية (فيديو)

قالت وزارة الخارجية الأفغانية إن سلطات طالبان استدعت، اليوم السبت، السفير الباكستاني في كابل للاحتجاج على ضربات جوية نفذتها القوات الباكستانية داخل أفغانستان.

وحذّرت سلطات طالبان، باكستان بعد مقتل 5 أطفال وامرأة على الأقل في شرقي أفغانستان بصواريخ أطلقها الجيش الباكستاني فجرًا عبر الحدود.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول محلي في طالبان قوله إن 36 شخصًا قُتلوا في ضربات جوية نفذتها طائرات باكستانية دخلت المجال الجوي الأفغاني، أمس الجمعة.

وسلّم وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متّقي السفير الباكستاني في كابول مذكرة احتجاج على ما وصفه بأنه “انتهاكات عسكرية” مارستها باكستان.

وعرضت قناة “طلوع نيوز” التلفزيونية الخاصة الرائدة في أفغانستان لقطات لمنازل دُمّرت في الهجوم.

وقال رسول جان -وهو من سكان خوست- للقناة “جميع المستهدفين مدنيون أبرياء لا علاقة لهم بحركة طالبان أو الحكومة. لا نعرف من هو عدونا، ولماذا تم استهدافنا”.

وقال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد في رسالة صوتية وجّهها للصحفيين “إمارة أفغانستان الإسلامية تدين بأشد العبارات القصف والهجوم الذي استهدف أراضي أفغانستان انطلاقًا من الجانب الباكستاني”.

2/2- Problems between the two countries must be resolved through political means.

— Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) April 16, 2022