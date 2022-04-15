عشرات الجرحى جراء اعتداء قوات الاحتلال على المصلين في الأقصى وارتفاع عدد الشهداء بالضفة (فيديو)

أصيب عشرات من الفلسطينيين، اليوم الجمعة، جراء اقتحام شرطة الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى وباحاته.

وأكد الهلال الأحمر في القدس وصول عدد الإصابات جراء اعتداء قوات الاحتلال على المصلين إلى 152، مشيرا إلى نقل المصابين إلى مستشفى المقاصد والمستشفى الميداني للهلال الأحمر، كما عولجت إصابات قليلة ميدانيًّا.

اعتداء وحشي.. قوات الاحتلال تعتدي بالضرب على امرأة في باحات #المسجد_الأقصى pic.twitter.com/2svyKZJvxl — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 15, 2022

وأفاد تلفزيون فلسطين نقلًا عن مدير التمريض بمستشفى المقاصد في القدس بوصول 40 إصابة إلى المستشفى بينها إصابة خطرة و16 إصابة صعبة و8 حالات نقلت إلى الإنعاش، مشيرًا إلى أن الجرحى أصيبوا برصاص مطاطي وقنابل صوت واعتداءات بالضرب.

تغطية صحفية: "قوات الاحتلال تقيد المرابطين داخل المصلى القبلي وتعتدي عليهم بالضرب المبرح"#اقتحام_الأقصى_برمضان pic.twitter.com/GLMyyk9pcR — AlQastal القسطل (@AlQastalps) April 15, 2022

وأطلقت شرطة الاحتلال، وابلًا من قنابل الصوت في ساحات المسجد.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في تصريح مكتوب أن أحد حراس المسجد أُصيب برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط في عينه.

وأشار شهود عيان إلى أن قوات الشرطة لاحقت المصلين، واعتدت عليهم بالضرب في ساحات المسجد.

ونقلت طواقم الإسعاف المصابين إلى المصلى القبلي المسقوف.

ودخل أفراد شرطة الاحتلال إلى ساحات المسجد، حيث لاحقوا المصلين وأطلقوا قنابل الصوت.

من جهته، قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الشرطة اعتقلت المئات من الفلسطينيين، زاعما أنهم “قاموا بأعمال شغب عنيفة في الحرم القدسي”.

وأكد مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني اعتقال شرطة الاحتلال 400 شخص إثر اقتحام المسجد القبلي.

لأول مرة خلال المواجهات … #عاجل قوات الاحتلال تقتحم المصلى القبلي بالمسجد الأقصى وتعتدي غلى المرابطين فيه #اقتحام_الأقصى_برمضان pic.twitter.com/8pPybORTvA — AlQastal القسطل (@AlQastalps) April 15, 2022

وكان آلاف المصلين قد أدوا صلاة الفجر في المسجد، كما اعتكف العشرات من المصلين فيه خلال ساعات الليل.

شهيد في الضفة

واستشهد فجر الجمعة فتى فلسطيني متأثرًا بجروح أُصيب بها، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، الخميس، شمالي الضفة الغربية.

الشبان يواصلون التصدي لقوات الاحتلال في المسجد الأقصى pic.twitter.com/2GbQb5Pz0e — AlQastal القسطل (@AlQastalps) April 15, 2022

وأعلنت وزارة الصحة في بيان أن الفتى شوكت كمال عابد (17عاما)، من بلدة كفر دان بمحافظة جنين “استشهد متأثرًا بجروح حرجة أصيب بها أمس الخميس، ونُقل على إثرها إلى المستشفى”.

عاجل | الهلال الأحمر الفلسطيني: 90 إصابة بالرصاص المطاطي وقنابل الصوت والضرب خلال #المواجهات المستمرة مع الاحتلال في باحات #المسجد_الأقصى البث الحي: https://t.co/OXl3XNmEYh البث الحي التردد 2 : https://t.co/mkQAXEnXfL#مباشر24 : https://t.co/IEsJwp4kFW pic.twitter.com/ccXxPu8KeL — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) April 15, 2022

وبذلك يرتفع عدد الشهداء الذين قضوا برصاص الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة خلال يومين إلى 7.

وفي يوم أمس الخميس، قَتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيَّين وأصاب العشرات، خلال مواجهات مع عشرات من المواطنين خلال عملية مداهمة، نفّذها في عدة بلدات بمحافظة جنين.

وتشهد الضفة الغربية، توترا ملحوظا، منذ أكثر من أسبوع، حيث يشن الجيش الإسرائيلي حملات اعتقالات وتفتيش واسعة، يعقبها اندلاع اشتباكات مع الفلسطينيين.