مصر.. دعوات لمقاطعة فندق يمتلكه الجيش لإقامته حفلات إسرائيلية

دعت حركة مقاطعة إسرائيل في مصر، إلى مقاطعة فندق “توليب” التابع للقوات المسلحة لاستضافته حفلًا من تنظيم شركة إسرائيلية يومي 17 و20 أبريل/نيسان الجاري على أرض سيناء، وتحديدًا في طابا ونويبع.

‎وقالت حركة المقاطعة في بيان “ستقوم جهات منظمة إسرائيلية في 17 و20 أبريل بتنظيم مهرجانات موسيقية على أرض سيناء في طابا ونويبع، وهي We grounded, Nabia festival”.

وأضافت “يتعامل منظمو الحفلات الصهاينة وكأن سيناء لهم، ويدعون الناس من كل أنحاء العالم لحضور مهرجاناتهم على أرضها في إهانة لكل مصري/ـة، واستهانة بالسيادة المصرية على أرضنا!“.

‎وتابعت “ندعوكم لمقاطعة فندق توليب الذي تقام فيه هذه المهرجانات المسيئة لكل مصريّ، والتدوين على صفحة الفندق ودعوته للتراجع عن استضافتها امتثالًا لموقف الغالبية الساحقة من الشعب المصري الرافضة للتطبيع مع العدو الإسرائيلي”.

كما توجّه البيان “لأبناء وبنات شعبنا بتوخّي الحذر من المشاركة في الفعاليات الشبيهة المشبوهة، وبالمساهمة في فضح القائمين عليها”.

وتعود ملكية فندق توليب إلى الشركة الوطنية للفنادق والخدمات السياحية، إحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، وتنتشر فروع الفندق في أربع محافظات: القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية وجنوب سيناء، بإجمالي 12 فرعًا.

من جانبها قالت شركة “We grounded” الإسرائيلية، منظمة الحفل في بيان إنها دخلت إلى سيناء في أبريل الجاري للتحضير للحفلة، والذي استمر 3 أيام.

وأكدت أن السلطات المصرية وافقت على تنفيذ المهرجان، مشيرة إلى مرافقة منظمي المهرجان شركة أمنية إسرائيلية، سوف تعبر معهم الحدود إلى سيناء.

يشار إلى أن قرارات سابقة لاتحاد النقابات الفنية في مصر، ومن بينها نقابة الموسيقيين، رفضت كل أشكال التطبيع مع إسرائيل، كما أنها قررت في السابق وقف تصاريح الفنان محمد رمضان بسبب صورة له مع فنان إسرائيلي في دبي.

وتأتي الحفلة في وقت تشهد الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة توترًا ملحوظًا، حيث يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حملات اعتقالات وتفتيش واسعة في الضفة الغربية، يعقبها اندلاع مواجهات واشتباكات مع الفلسطينيين، بالإضافة إلى الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين.

وتفاعل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مستنكرين إقامة حفلات بتنظيم إسرائيلي على أرض سيناء وفي شهر رمضان.

طابا دي كلها اسر.ائليين اصلًا ودي مش اول مرة يحصل هناك كده فندق توليب طابا ده متعاقد مع شركة سياحة وحفلات اسرا.ئيلية عشان يتعمل حفلات هناك وبيكون مغنيين مصريين. https://t.co/d8Ydy3y1Hp — Kareem Abaza (@Kareemmabaza) April 15, 2022

مش بس تطبيع لا ده استفزاز وإهانة لدم الشهداء الي ارتقوا علي الارض سيناء الطاهرة#التطبيع_خيانة#مقاطعة_فندق_توليب https://t.co/33cDWOj909 — Ahmed Tetto (@Ahmedtetto10) April 15, 2022

في نفس الوقت اللي الاقصي بيضرب فيه، في حفلتين من تنظيم الاحتلال هيتعملو في نويبع و طابا #قاطعوا_فندق_توليب — Ахмед (@Ozymandiasad) April 15, 2022

مهرجانات موسيقية تنظمها جهات إسرائيلية على أرض سيناء، وصفتها حركة المقاطعة في مصر بأنها "رقص على دماء شهدائنا، وإهانة لكل مصري"، مطلقة حملة لمقاطعة الفندق الذي من المقرر أن يستضيف هذه الفعاليات التطبيعية. ما الذي يجري على أرض الفيروز؟ وكيف يتصرف الاحتلال وكأن سيناء أصبحت أرضه؟ pic.twitter.com/yQYxWAeIXq — مقاطعة (@Boycott4Pal) April 14, 2022

في ذكرى تحرير سيناء

قام #فندق_توليب الذي ترجع ملكيته للقوات المسلحة فرع جنوب سيناء باستضافة حفلات موسيقية لشركات اسرائيلية

وبعد اقتحام #المسجد_الاقصى على المصلين اظن اقل واجب تلغي ادارة الفندق الحفلات واهي تبقى بجميلة

حطوا في عينكم حصوة ملح #المتحدث_العسكري pic.twitter.com/Ef4spyoYDy — Knowing … (@Egypuns1) April 15, 2022