بعد اقتحام قوات الاحتلال.. آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة التراويح في المسجد الأقصى (فيديو)

أدى آلاف الفلسطينيين صلاة التراويح في المسجد الأقصى، وسط مدينة القدس بعد يوم دام أُصيب فيه العشرات، اليوم الجمعة، جراء اقتحام شرطة الاحتلال الإسرائيلي لساحات المسجد في أول مواجهات من نوعها منذ بدء شهر رمضان.

وفجر الجمعة، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال باحات المسجد الأقصى عقب صلاة الفجر، وأطلقت وابلًا من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية المغلّفة بالمطاط تجاه المصلين، ما أدى إلى إصابة العديد منهم.

وأقامت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس مستشفى ميدانيًا داخل الأقصى، وتعاملت طواقمها مع الإصابات.

وتركّزت معظم الإصابات في المناطق العلوية من الجسم، كما لاحقت قوات الاحتلال المصلين واعتدت عليهم بالضرب وأخلت معظمهم من باحات الأقصى، وأغلقت البوابات كافة المؤدية إليه، باستثناء باب حطة.

اعتداء وحشي.. قوات الاحتلال تعتدي بالضرب على امرأة في باحات #المسجد_الأقصى pic.twitter.com/2svyKZJvxl — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 15, 2022

واعتصم المصلون في المسجد تزامنًا مع استمرار جماعات “الهيكل المزعوم” حشد مناصريها لاقتحامه بشكلٍ مكثّف في عيد الفصح العبري، وتدنيسه وانتهاك حرمته بأداء طقوس تلمودية فيه، وإعلانها عن مكافآت مالية لمن يستطيع ذبح القربان داخله.

وعلى الرغم من التشديدات الأمنية، إلا أن توافد الفلسطينيين من الداخل المحتل وأهالي القدس إلى المسجد الأقصى، والرباط فيه في تزايد، تلبيةً لدعوات الفعاليات الشعبية والدينية وغيرها، لحماية المسجد في ظل التهديد من قبل جماعات الهيكل المزعوم باقتحام المسجد وذبح القرابين فيه.