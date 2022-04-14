وزير الخارجية الأوكراني السابق: دول عدة ستنضم للناتو وأوكرانيا على وشك دخول الاتحاد الأوربي (فيديو)

قال وزير الخارجية الأوكراني السابق بافلو كليمكين إن روسيا لم تحقق أيًّا من أهدافها، وإنها بدأت تركيز أهدافها في شرق البلاد بعد أن “تكبّدت خسائر مروّعة بفضل قتال وشجاعة والتزام الأوكرانيين”.

واستبعد كليمكين خلال مقابلة مع برنامج المسائية على الجزيرة مباشر، أن يتوقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأنه يهدف إلى تدمير أوكرانيا ونسف تاريخها، على حد تعبيره.

وشدد الوزير السابق على أن قوات بلاده ستنتصر، مضيفًا أن أوكرانيا حصلت على أسلحة ثقيلة، ولكنها لا تزال تحتاج إلى مساعدات عسكرية.

وطالب كليمكين بفرض مزيد من العقوبات والعزلة الدولية على روسيا لمعاقبتها بسبب ما أقدمت عليه و”الفظائع” التي ارتكبتها.

“لا تنازل”

ولم ينف كليمكين أهمية المفاوضات مع روسيا، إلا أنه أكد أن بلاده غير مستعدة لتقديم أي تنازلات، وتحديدًا مطالب بوتين بالاعتراف باستقلال إقليم دونباس وروسية شبه جزيرة القرم.

وشدد على أن بلاده لن تتنازل عن أراضيها، كما أنها لن تقبل نزع السلاح الأوكراني، موضحًا أن كييف بحاجة إلى جيشها لضمان أمنها والدفاع عن نفسها.

وقال إن باقي النقاط -في إشارة إلى الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)- يمكن أن تكون مثار نقاش.

ورأى أن روسيا لا تريد أن تعترف بالدولة الأوكرانية، بل تسعى لحرمانها من تاريخها ووجودها.

وأوضح أن بلاده تحتاج إلى دعم إضافي ومساعدات عسكرية، ومساعدات من الدول العربية أيضًا.

وقال الوزير الأوكراني السابق إن دولًا أخرى ستنضم إلى الناتو بسبب ما قام به بوتين في أوكرانيا، وإنه خسر المعركة الجيوسياسية ووصل إلى طريق مسدود.

وجزم المتحدث بأن أوكرانيا على وشك الانضمام إلى الاتحاد الأوربي، موضحًا أنها سترفع الطلب في يونيو/حزيران المقبل، وأن وتيرة الأمر ستكون سريعة.