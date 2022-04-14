تركيا: تحسّن العلاقات مع مصر سينعكس على المنطقة برمتها

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إنه يجب على بلاده ومصر تحسين علاقاتهما الثنائية، وإن هذا الأمر سينعكس إيجابًا على المنطقة برمتها.

وأضاف وزير الخارجية التركي في مقابلة متلفزة مع قناة محلية، اليوم الخميس، أن البلدين يمتلكان الإرادة لتطبيع العلاقات بينهما، مشيرًا إلى اتخاذ خطوات في هذا الشأن.

وذكر أنه رغم وجود اختلاف في وجهات النظر بين البلدين، وعدم التوافق بينهما في الملفات كافة، إلا أنه يجب أن تتحسّن العلاقات بينهما.

وأوضح أن “تحسين العلاقات بين البلدين لا ينعكس إيجابًا علينا فقط”، مشيرًا إلى أن تحسين العلاقات مهم أيضًا بالنسبة إلى ملف شرق المتوسط والقضية الفلسطينية والمنطقة والإقليم.

وذكر تشاووش أوغلو أن البلدين عقدا جلستين من الاجتماعات على مستوى نائبي وزيري الخارجية، مشيرًا إلى إمكانية عقد جلسة ثالثة.

كما قال إن هناك مقترحًا لعقد اجتماع مع نظيره المصري سامح شكري، لكنه لم يؤكد بعد.

وأعلن وزير الخارجية التركي، في أبريل/نيسان 2021، أن تركيا ومصر قررتا مواصلة الحوار الذي بدأ عن طريق استخبارات البلدين، عبر وزارتي الخارجية.

وشهد عام 2021 جولتين من المباحثات بين مصر وتركيا خلال شهري سبتمبر/أيلول ومايو/أيار برئاسة نائبي وزيري خارجية البلدين.

وأقيمت الجولة الأولى في العاصمة المصرية القاهرة في حين استضافت العاصمة التركية أنقرة الجولة الثانية.

وعارضت أنقرة الإطاحة بالرئيس المصري الراحل محمد مرسي عام 2013، ما أدى إلى توتر العلاقات السياسية مع القاهرة، لكن العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما استمرت بشكل طبيعي.