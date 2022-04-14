بايدن: بوتين سبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العالم (فيديو)

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسؤول عن ارتفاع أسعار الغاز والمواد الغذائية في جميع أنحاء العالم.

وأضاف بايدن خلال تجمع في ولاية أيوا، الأربعاء، إن “غزو بوتين لأوكرانيا أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار الغاز وأسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء العالم. أكبر منتجي الحبوب في العالم، أوكرانيا وروسيا، لا يصدران مثل ما هو معتاد. لذلك كل شيء على ارتفاع. لقد رأينا بيانات التضخم عند ارتفاع بـ70% مقارنة بأسعار مارس، وذلك بسبب أفعال بوتين التي أدت إلى ارتفاع الأسعار”.

وتابع “ميزانية عائلتك، قدرتك على ملء خزان الوقود الخاص بك. لا ينبغي أن تعتمد على ما إذا كان دكتاتور يعلن الحرب ويرتكب إبادة جماعية على بعد نصف العالم”.

وأوضح أنه “للمساعدة في التعامل مع ارتفاع أسعار بوتين هذه، فقد سمحت بالإفراج عن مليون برميل يوميًا للأشهر الـ6 المقبلة من احتياطي البترول الاستراتيجي لدينا”.

ويعود جزء كبير من ارتفاع أسعار الطاقة لانتهاء تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي، وإعادة فتح القطاعات الاقتصادية المختلفة، وانتعاش الطلب. في حين تباطأ المنتجون في إعادة النفط إلى السوق، مما دفع النفط الخام إلى أعلى مستوياته منذ سنوات عدة.

وتسببت العملية الروسية في أوكرانيا، وما تبعها من فرض عقوبات على الاقتصاد الروسي، في سيطرة عدم اليقين على مضاربي النفط حول العالم في ضوء عدم وجود نهاية قريبة وحتمية للصراع الذي أربك خطوط الشحن والإمدادات العالمية.

وتؤثر أسعار الطاقة في سلسلة متكاملة من أسعار السلع والخدمات، على رأسها المواد الغذائية بسبب ارتفاع تكلفة النقل والتخزين، وأدى ذلك إلى وصول نسب التضخم لمعدلات هي الأكبر خلال العقود الثلاثة الماضية.