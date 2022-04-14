الولايات المتحدة تثير قضية صحفيي الجزيرة مباشر المعتقلين خلال تقرير عن حقوق الإنسان في مصر (فيديو)

تناولت وزارة الخارجية الأمريكية في تقرير لها عن حالة حقوق الإنسان في مصر لعام 2021، قضية صحفيي الجزيرة مباشر المعتقلين في السجون منذ سنوات.

وقالت الخارجية الأمريكية في التقرير الذي صدر الثلاثاء إن “وسائل الإعلام أفادت بأنه بعد 4 سنوات من الحبس الاحتياطي، تم الإفراج عن صحفي الجزيرة محمود حسين في 6 فبراير/ شباط مع إجراءات احترازية تطلبت منه الحضور إلى مركز الشرطة يومين في الأسبوع”.

وأوضحت أن حسين ظل يواجه اتهامات في عدة قضايا بانتظار المحاكمة، بما في ذلك نشر أخبار كاذبة وتلقي أموال أجنبية للتشهير بسمعة الدولة.

وتابع التقرير “في 21 أغسطس/آب، دعت مراسلون بلا حدود إلى الإفراج عن صحفي الجزيرة ربيع الشيخ، الذي اعتقل في مطار القاهرة الدولي في 1 أغسطس/آب الماضي، و3 صحفيين آخرين من قناة الجزيرة رهن الحبس الاحتياطي منذ 2019 و 2020. وجميعهم متهمون بارتكاب جرائم، مثل نشر أخبار كاذبة والانتماء إلى جماعة إرهابية”.

أوراق ضغط

بدوره قال ستيفن ماكنري المدير التنفيذي لمشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، إن هناك العديد من الخطوات التي يمكنها أن تتخذها واشنطن تجاه ملف حقوق الإنسان في مصر.

وأضاف في حديثه لبرنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر، الأربعاء، أن الإدارة الأمريكية تجري حوارات واتصالات دبلوماسية مع المسؤولين المصريين بشكل منتظم، مشيرا إلى أن هذه التقارير تعد أرضية أساسية ومهمة لإثارة هذه القضايا طوال العام عبر القنوات الدبلوماسية.

وتابع “نأمل أن يتجاوز الأمر إثارة هذه الحالات وهذه القضايا، وأن تعمد الولايات إلى الضغط على مصر لتحسين ملف حقوق الإنسان والإفراج عن المعتقلين”.





وأوضح “رأينا كيف جمدت الإدارة الأمريكية 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة لمصر بسبب عدم امتثال القاهرة لشروط حقوق الإنسان التي وضعتها الخارجية الأمريكية. لذلك هناك أدوات ضغط يمكن للإدارة الأمريكية أن تستخدمها مع مصر”.

واعتبر ماكنري أن نشر أسماء بعينها في التقرير السنوي يعد خطوة إيجابية، حيث شهدنا في الماضي تسمية أشخاص بعينهم وكان لهم أولوية في النقاش مع الجانب المصري ما أدى إلى إطلاق سراحهم بالأخير. ولكن شهدنا حالات أخرى بقي فيها المعتقلون في السجون رغم تسليط الضوء عليهم.

وتعتقل السلطات المصرية أربعة صحفيين يعملون بقناة الجزيرة مباشر، هم أحمد النجدي وهشام عبد العزيز وبهاء الدين إبراهيم وربيع الشيخ، واعتُقلوا جميعهم خلال إجازات اعتيادية إلى مصر خارج نطاق عملهم.

وتطالب شبكة الجزيرة الإعلامية السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن أحمد النجدي وزملائه المعتقلين.

من جهته، قال المحامي بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان مصطفى عزب إن السلطات المصرية تولي اهتماما بالتقارير الصادرة عن الخارجية الأمريكية، خصوصا عند تسمية معتقلين بعينهم، إذ إنها أفرجت عن عدة أسماء طالبت واشنطن بإطلاق سراحهم، مثل آية حجازي ومحمد سلطان وغيرهم.

وأوضح أن السلطات المصرية تتعامل بشكل أكثر مرونة مع الأسماء التي تسميها الخارجية الأمريكية، معتبرا أن التقرير أمر مبشر بأن يكون صحفيي الجزيرة مباشر على قائمة المفرج عنهم قريبا.

وقال إنه من الممكن بشكل جدي أن تناقش واشنطن عبر وزير خارجيتها أنتوني بلينكن قضية صحفيي الجزيرة مع نظيره المصري سامح شكري الذي يزور العاصمة الأمريكية واشنطن.