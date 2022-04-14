السويد.. متطرف دنماركي يحرق نسخة من القرآن تحت حراسة الشرطة ومسلمون يحتجون (فيديو)

أقدم زعيم حزب “الخط المتشدد” الدنماركي راسموس بالودان، الخميس، على إحراق نسخة من القرآن الكريم في مدينة لينشوبينغ جنوبي السويد تحت حماية الشرطة.

وجاء بالودان رفقة عناصر الشرطة إلى منطقة يقطن فيها مسلمون بالمدينة، وأشعل النار بالقرآن دون أن يعير اهتمامًا بالتنديدات الصادرة عن حشد يقدر عدده بـ200 فرد.

وناشد الحاضرون في المكان، الشرطة بعدم السماح للعنصري بالدوان تنفيذ استفزازه؛ إلا أن الشرطة لم تستجب لندائهم.

وإثر ذلك، قطع عدد من الحاضرين طريقًا في المنطقة، ورموا الشرطة بالحجارة.

وقال رئيس “حزب الألوان المختلفة” السويدي، ميكائيل يوكسال، إن بالودان العنصري المعادي للمسلمين يواصل استفزازاته بحرق القرآن في مدن سويدية مختلفة تحت حراسة شرطية مشددة.

وأشار إلى أن بالودان يختار على وجه الخصوص المناطق المكتظة بالمسلمين لتنفيذ استفزازاته، وأن الشرطة تسمح له بذلك.

وأضاف يوكسال “يُحرق القرآن في مناطق إقامة المسلمين تحت حماية الشرطة في السويد التي تدافع عن حقوق الإنسان وحرية الدين والضمير بأعلى صوت”.

وأعرب عن استغرابه من دعوة الشرطة المسلمين إلى المشاهدة بحس سليم حرق كتابهم المقدس أمام أعينهم، قائلًا: “أي نوع من خسوف العقل هذا؟”.

حرق سيارات وصدامات عنيفة مع الشرطة في منطقة Navesta في نورشوبينغ في السويد على خلفية منح الإذن بالتظاهر للمتطرف الدنماركي المعروف بعدائه للإسلام راسموس بالودان pic.twitter.com/J54LDGZPME — Mourad merady (@Mouradmerady) April 14, 2022

حوادث سابقة

وقام بالودان بأعمال استفزازية مشابهة في أحياء أخرى ذات أغلبية مسلمة في العاصمة السويدية ستوكهولم، مثل (رينكيبي) و(سكيرهولمينن) و(تينستا).

والمتطرف الدنماركي معروف عنه معاداته للإسلام، وسبق له أن دعا إلى خلو الدنمارك من المسلمين قبل الانتخابات الدنماركية في عام 2019، لكنه فشل في الانضمام إلى البرلمان.

ويعد بالودان أن كل من ينحدر من الدول المسلمة مثل البوسنة وتركيا وسوريا ومصر ولبنان والعراق وباكستان وأفغانستان يجب ترحيله من الدنمارك “حتى لو ولد فيها هو وأهله، وإن كان الترحيل سيسبب إعدام بعضهم في بلدانهم فهذا لا يعنينا ولا يعني الدنمارك” بحسب تصريحات سابقة له.

واختص بالودان -المؤمن بنظرية “الاستبدال العظيم” (حلول المسلمين محل السكان الأصليين في أوربا التي يروّج لها اليمين المتطرف على أنها نظرية مؤامرة)- من بين أمور أخرى باتخاذ المصاحف قرابين، يلطخها بدم الخنازير.