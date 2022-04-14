اعتبرته تمهيدا لإعدامه.. أسرة وزير الشباب المصري الأسبق ترد على مزاعم مسلسل “الاختيار 3”

أصدرت أسرة وزير الشباب والرياضة المصري الأسبق الدكتور أسامة ياسين، بيانًا ردت فيه على ما وصفته بــ”البهتان” الذي جاءت به إحدى حلقات مسلسل “الاختيار 3”.

وقالت أسرة الوزير المعتقل في البيان الذي نشره نجله محمد أسامة عبر حسابه على فيسبوك، إن المسلسل “يهدف إلى تزييف الحقائق وتحريف التاريخ”.

وكذب البيان ما روجت له الحلقة 11 من المسلسل المصري، بأن الدكتور أسامة “كان يدرّب الشباب في مراكز الوزارة على حمل السلاح”.

وقالت الأسرة “صدق المخرج والكاتب حين أفاد باهتمام الدكتور بمراكز الشباب وتطويرها حتى وصل عدد تلك المراكز ما يقرب إلى 4300 مركز فأعاد حيويتها وألزم المسئولين بها على إقامة دورهم فى خدمة الشباب”.

وأعربت الأسرة عن قلقها، معتبرة أن ما جاء في الحلقة “هو تمهيد وتبرير لجريمة قد يرتكبها النظام، وهو تنفيذ أحكام الإعدامات”.

وكتب محمد أسامة سلسلة تغريدات وصف فيها الحلقة بأنها “سقطة أخرى من مسلسل الاختيار 3، الذي يشحن الشعب لهدف ما يريدون تحقيقه”.

وقال إن الحلقة “اعترفت بإنجازات والده في الوزارة”، واستدرك “لكن من اللازم أن يستغلوا الإنجازات بتلفيق اتهامات كارثية عن والدي ظلمًا وبطرًا وعدوانًا وبطشًا وافتراءً عليه”، وزاد “المسلسل يصوّر والدي على أنه يستخدم مراكز الشباب ويدرّبهم على السلاح بنفسه”.

بيان اسرة الدكتور اسامة ياسين ضد كذب وتزييف مسلسل الاخيتار واعتبار ذلك تمهيد لتنفيذ احكام الاعدام pic.twitter.com/nXQPUTXwaF — ضد الاستبداد والطغاة (@smg2907) April 13, 2022

وأوضح أن المسلسل “اقتَطع جزءًا من حوار والده على قناة الجزيرة مع أحمد منصور، كان يحكي فيه عن كيف تمكّنوا خلال الثورة والملحمة من صدّ البلطجية بذكائهم وتضحياتهم دون تخطيط مسبق”.

وأضاف أن “سلسلة شاهد على الثورة موجودة على يويتوب، ويمكن للجميع مشاهدتها ومعرفة الحقيقة الكاملة، دون تقطيع للكلام وإخراجه عن سياقه”.

وشدد محمد على أن القانون يقضي بإمكانية رفع دعاوى قضائية ضد الاتهامات الباطلة التي وُجهت ضد والده خلال المسلسل، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن “الوضع السياسي في مصر لن يسمح بذلك”.

وفي شهر يونيو/حزيران الماضي أعلنت محكمة النقض التي تعدّ أعلى سلطة قضائية للطعون في مصر، أمس الاثنين، تأييدها لحكم صدر في سبتمبر/أيلول 2018 بإعدام 12 شخصا بينهم قياديون بجماعة الإخوان المسلمين هم محمد البلتاجي، وعبد الرحمن البر، وأحمد عارف، والوزير السابق أسامة ياسين.

ويقدم مسلسل الاختيار 3 شخصية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مباشرة، ويجسدها الفنان ياسر جلال. ويتحدث عن العام الذي حكم فيه الرئيس الراحل محمد مرسي.

وأثار المسلسل جدلا واسعا واتهامات بتزوير الأحداث والترويج لرواية السلطة بشأنها وتشويه معارضيها، وبث تسريبات مجتزأة لقيادات جماعة الإخوان المسلمين.

تزيف الحقيقه لوزير الشباب اسامه ياسين طبيب اطفال وليس له علاقه مايسرد في الاختيار ٣ من تلفيق تهمة السلاح وإرهاب بل الراجل فتح ٤٢٠٠ مركز رياضي خلال سنه حكم ومن يفعل هذا ليس له في الارهاب ؟

متي نفيق للحق؟

واتقوا يومآ ترجعون فيه إلي آلله

هذا ظلم عظيم وليس سهل عند الله

يالله يارحمن pic.twitter.com/TZLb8wsKOs — ing.Mahmoud Elsayed م /محمود السيد (@Elsayed26671350) April 13, 2022