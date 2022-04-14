استشهاد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال ومواجهات كبيرة في الضفة الغربية (فيديو)

استشهد 3 فلسطينيين وأصيب 6 آخرون برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي وسط الضفة الغربية، بعد اندلاع مواجهات كبيرة بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين في بلدات عدة أبرزها سلواد في رام الله.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان إن “الشاب عمر محمد عليان 20 عامًا استُشهد بعد إصابته برصاصة في الصدر أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال العدوان على بلدة سلواد شمال شرق رام الله”.

وأضافت أن طواقمها تعاملت مع 6 مصابين بالرصاص الحي، هي إصابة متوسطة في الكتف وأربع إصابات في الأطراف السفلية وإصابة في اليد، وحالة الجميع مستقرة.

وفي وقت سابق أبلغت الوزارة بـ “استشهاد قاصر (14 عامًا) برصاص قوات الجيش الإسرائيلي خلال عدوانها على بلدة حوسان غرب بيت لحم”.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن جنوده أطلقوا النار على “مشتبه به عند محاولته إلقاء زجاجة حارقة باتجاه قوة عسكرية إسرائيلية”.

وفي وقت سابق قال شهود عيان إن قوة إسرائيلية أطلقت النار على قاصر فلسطيني في بلدة حوسان قرب بيت لحم.

وبحسب مصادر محلية، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي تحفّظ على الجثمان.

وفجر الأربعاء، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي الشاب محمد عساف، من بلدة كفر لاقف شرقي قلقيلة خلال عملية نفّذها في مدينة نابلس (شمال).





مواجهات في رام الله وإحباط عملية

واندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي ومقاومين فلسطينيين في بلدة سلواد.

ووفق مصادر محلية في المنطقة، فإن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إلى البلدة.

وقالت “القناة 12” الإسرائيلية إن جيش الاحتلال اعتقل 6 فلسطينيين في بلدة سلواد في رام الله بتهمة التخطيط لتنفيذ عملية في القدس عشية عيد الفصح.

وقالت إن أحد المعتقلين وفقًا لمصادر فلسطينية في سلواد يدعى معاذ حامد وهو ناشط في حماس وكان معتقلًا لدى السلطة الفلسطينية على مدار الـ7 سنوات الماضية.

وقال شهود عيان لوكالة الأناضول إن قوة إسرائيلية اقتحمت سلواد، وحاصرت منزلًا فلسطينيًا، وطالبت من بداخله عبر مكبرات الصوت بالاستسلام.

والأربعاء، اعتقل الجيش 5 فلسطينيين من بلدة كوبر غربي رام الله وأصاب شابًا بجراح، خلال عملية نفّذها.

وفي المواجهات المندلعة، ألقى فلسطينيون الحجارة على مركبة عسكرية إسرائيلية اصطدمت بسور وتعطلت في بلدة سلواد وفق ما أظهرت صور نشرت على مواقع التواصل.

ومنذ بداية مارس/آذار الماضي، تشهد الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية توترًا ملحوظًا، حيث يشن الجيش الإسرائيلي حملات اعتقالات وتفتيش واسعة في الضفة الغربية، يعقبها اندلاع مواجهات واشتباكات مع الفلسطينيين.





تراجع عن ذبح القرابين في الأقصى

وقال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، مساء الأربعاء، إن بلاده تحافظ على الوضع الراهن في الحرم القدسي، نافيًا صحة أنباء عن اعتزام مستوطنين ذبح قرابين “عيد الفصح” اليهودي في المسجد الأقصى.

وقال هرتسوغ: “في الأيام الأخيرة، تم تداول منشورات كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص جبل الهيكل (الحرم القدسي) والأماكن المقدسة”.

وأضاف: “أريد أن أستغل هذه المناسبة كي أوضح أن الحديث يدور عن أكاذيب، وأن إسرائيل تحافظ على الوضع الراهن في جبل الهيكل”.

شهيد وعشرات الإصابات برصاص الاحتلال في نابلس بالضفة الغربية#فلسطين pic.twitter.com/vuV3fk7eBD — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 13, 2022

ومنذ عام 2003، تسمح إسرائيل أحاديًا لمستوطنين إسرائيليين باقتحام المسجد الأقصى، ولكنها لم تسمح لهم بتقديم قرابين الفصح داخل ساحات المسجد.

وأعلنت جماعات استيطانية إسرائيلية، عبر منصات اجتماعية، اعتزامها ذبح قرابين “عيد الفصح” (يبدأ الجمعة المقبل ويستمر أسبوعًا) في ساحات المسجد الأقصى، وحثت أتباعها على محاولة القيام بذلك.

وقوبل ذلك برفض فلسطيني رسمي وشعبي، ونفي من جانب الشرطة الإسرائيلية.