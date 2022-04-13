شاهد: متطرف يرفع العلم الهندوسي فوق مئذنة مسجد بولاية بيهار خلال مهرجان ديني

شوهد أحد المتطرفين الهندوس خلال موكب وهو يتسلق بوابة مسجد في منطقة مظفربور بولاية بيهار شرقي الهند، ويرفع العلم الهندوسي على المئذنة الصغيرة وسط هتافات تشجيع عالية من مرافقيه.

وسجّلت شرطة منطقة مظفربور القضية بعد أن شوهد المتطرف وهو يرفع العلم الزعفراني اللون، فوق مئذنة صغيرة أعلى بوابة المسجد خلال مرور موكب المحتفلين بمهرجان (رام نافامي) الهندوسي، مما أدى إلى إشعال توترات مجتمعية.

وخلال الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع بوسائل التواصل الاجتماعي، يمكن رؤية العديد من راكبي الدراجات وهم يلوّحون بالسيوف وعصي الهوكي ويهتفون لرفيقهم.

मुजफ्फरपुर के कथैया थाने के असवारी बंजरिया में ईदगाह के गुम्बद पर भगवा झंडा फहराने पर दो पक्षों में तनाव, आला पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुँचकर हालात पर काबू पाया. पुलिस की मौजूदगी में गुम्बद से भगवा झंडा उतारा गया. रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान हुई मुजफ्फरपुर की दूसरी घटना. pic.twitter.com/gPfazN5mYK — Utkarsh Singh (@UtkarshSingh_) April 11, 2022

والتُقط الفيديو من أمام مسجد داك بانغالو في قرية محمدبور، وسط ورود تقارير عن أعمال عنف طائفية من ولايات مختلفة من البلاد خلال المهرجان، وفق وسائل إعلام محلية.

وأكد كبير مفتشي الشرطة في مظفربور (SSP) جايانت كانط إلقاء القبض على 3 أشخاص في القضية، وعدم ورود بلاغات بشأن توتر مجتمعي منذ الحادث.

وفي مقطع مصور ثانٍ، صعد أحد المتطرفين على مئذنة مسجد آخر في المنطقة ووضع عليه علم الزعفران الهندوسي.

وفي وقت سابق، بثت منصة (DOAM) التي توثّق عمليات القهر ضد المسلمين، لقطات مشابهة لرفع علم الزعفران الضخم أعلى مسجد آخر في الولاية ذاتها.

وسجلت الشرطة قضية ذكرت فيها أسماء 30 شخصًا وسط اشتعال طائفي في مظفربور لاحتجاز 4 شبان، ومع ذلك، لم تنفذ اعتقالات رسمية في هذه القضايا حتى الآن.

وبسبب خطورة الأمر، انتشرت قوات من الشرطة في المنطقة بسبب تصاعد التوترات. وحولت الإدارة المنطقة بأكملها إلى معسكر، وعقدت اجتماع لجنة السلام واتخذت إجراءات فورية، واحتجزت 4 شبان.