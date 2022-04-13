تركيا ترفع قيمة العقار المشترطة للحصول على الجنسية

تعتزم أنقرة رفع قيمة العقار الواجب شراؤه من أجل الحصول على الجنسية التركية الاستثنائية من 250 ألفًا إلى 400 ألف دولار.

وبحسب معلومات حصلت عليها وكالة الأناضول الرسمية، ناقشت الحكومة التركية الثلاثاء، مسألة رفع قيمة العقار الواجب شراؤه من أجل الحصول على الجنسية.

وتقرر في الاجتماع رفع قيمة العقار الواجب شراؤه للحصول على الجنسية التركية من 250 ألفًا إلى 400 ألف دولار، بشرط عدم بيعه لمدة 3 سنوات.

وسيدخل التعديل المذكور حيّز التنفيذ مع نشره في الجريدة الرسمية خلال الأيام القادمة.

وفي الأعوام الأخيرة صار الحصول على الجنسية التركية عبر الاستثمار موضوعًا متداولًا بكثرة في العالم العربي.

وأثناء السنوات الخمس التي مضت على سنّ القوانين المتعلّقة بهذا الأمر عام 2017، تمكّن آلاف الأجانب وأغلبهم من الدول العربية من الحصول على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار في تركيا.

ويأتي الجواز التركي في المرتبة 52 على مستوى العالم، ويسمح بالسفر إلى 110 دولة بحسب تصنيف شركة “هينلي“.

ووفقًا لوكالة الأناضول فإن طرق الحصول على الجنسية التركية تتلّخص بـ4 حالات، وهي:

– الإقامة مع إذن العمل لخمس سنوات متواصلة.

– بعد 3 سنوات من الزواج من مواطن أو مواطنة تركية.

– الجنسية الاستثنائية التي تمنح في حالات خاصة جدًا.

– الاستثمار الاقتصادي بمبلغ لا يقل عن 250 ألف دولار (سيكون 400 ألف دولار) ولمدة 3 سنوات.

وأضافت، أن طريقة الاستثمار الاقتصادي يتفرّع منها الاستثمار المباشر، وتشغيل الأتراك، فضلًا عن الودائع المصرفية، والتملّك العقاري، وكان آخر التعديلات شراء العقار غير المكتمل قيد الإنشاء، عبر عقد يتم رهنه لمدة 3 سنوات على الأقل.

وأشارت الوكالة، إلى أن طريقة الاستثمار الاقتصادي أسهمت في تسريع وتيرة إقبال المستثمرين الأجانب، وخاصة العرب، على التملّك في تركيا لغرض الجنسية، وبالفعل بدأ مستثمرون بالحصول على الجنسية بعد إتمام المعاملات.

وأفادت هيئة الإحصاء الوطنية التركية، في تقرير لها بأن نسبة شراء العقارات من قبل الأجانب في البلاد، العام 2018 ارتفعت بنسبة 78.4% مقارنة بالعام 2017.