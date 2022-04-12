لبنان.. نصر الله يتهم السفارة الأمريكية بالسعي لتأجيل الانتخابات النيابية (فيديو)

اتهم الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، الاثنين، السفارة الأمريكية في بيروت بالسعي لتأجيل الانتخابات النيابية المقررة في 15 مايو/أيار المقبل.

وخلال كلمة متلفزة له عبر شاشة قناة المنار التابعة لـ”حزب الله”، قال نصر الله “هناك همس في بعض السفارات (دون تسميتها) لتأجيل الانتخابات النيابية لترتيب أمور الفريق الآخر”.

وتابع “من حقنا أن نتهم السفارة الأمريكية بأنها تسعى إلى تأجيل الانتخابات النيابية”.

وحذّر نصر الله من دخول مال انتخابي كبير في هذه الانتخابات “بحجة أن الناس محتاجة وقد يلجأ كثيرون لبيع أصواتهم”.

وأعلن نصر الله أن الهدف في الانتخابات النيابية المقبلة هو إنجاح مرشحي “حزب الله ” ومرشحي أصدقائه.

وأضاف “هدفنا إنجاح مرشحينا وأيضًا إنجاح أصدقائنا وحلفائنا ولا أحد يتعاطى أن المعركة محسومة”.

وانتقد نصر الله من يركزون في برنامجهم الانتخابي على عناوين “هيمنة حزب الله والسلاح والاحتلال الإيراني لأنها تسترضي الخارج والغرب والسعودية وبعض الدول العربية التي لديها مشكلة مع المقاومة وتحديدًا حزب الله ليقولوا لهم إنهم في وجه حزب الله لاستدراج الدعم المالي”.

ووفق خبراء، فإن التحالفات الانتخابية في لبنان بين قوى 8 آذار (حلفاء إيران والنظام السوري) باتت أكثر تماسكًا.

ويعود ذلك لغياب المكون السنّي الأبرز “تيار المستقبل” وزعيمه سعد الحريري، إذ أعلن، في يناير/ كانون الثاني الماضي، تعليق عمله السياسي وعدم خوض تياره الانتخابات.

وشهد لبنان تحالفات سياسية مختلفة نتجت عن تشكيل 103 لوائح انتخابية تضم 718 مرشحًا موزعين على 15 دائرة انتخابية (قضاء أو أكثر) لاختيار 128 نائبًا في البرلمان.

فلسطين والمقاومة

وتحدّث الأمين العام لحزب الله عن الوضع في فلسطين، قائلًا “يجب أن نقف بكل إعزاز وتقدير أمام بطولات رجال ونساء وأطفال وشيوخ فلسطين، وأمام عظيم الشجاعة والبأس الشديد واقتحام الموت من أجل حياة عزيزة وأملًا في تحرير مقدسات الأمة”.

واختتم نصر الله قائلًا “ما جرى ويجري هذه الأيام له دلالات كبيرة في ما يتعلق بالصراع مع الكيان ومستقبله، ومن أهم النتائج الاستراتيجية هو ما كنا نتحدث عنه قبل سنوات هو أنه إذا كنتم تراهنون على ضعف الشعب الفلسطيني فأنتم واهمون، وأجيال الشباب الفلسطيني تتوارث المقاومة وإرادة القتال جيلًا بعد جيل”.