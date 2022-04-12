مستشار الرئيس الأوكراني للجزيرة مباشر: لن نساوم على شبر من أراضينا والروس تعرضوا للهزيمة (فيديو)

قال كبير مستشاري الرئيس الأوكراني إيغور غوفكا إن الصواريخ الروسية تستمر في استهداف بلاده، مشيرا أن روسيا سحبت قواتها من سومي وكييف لكنها تعيد التموضع في الشرق والجنوب.

وقال في حوار خاص مع الجزيرة مباشر، اليوم الثلاثاء، إن روسيا تريد الاستيلاء على خاركيف وماريوبل لتأمين ما يسمى بالممر الذي يصل الدونباس بشبه جزيرة القرم.

وأفاد غوفكا أنهم مستمرون في الدفاع عن العاصمة كييف، واعتبر أن الروس سيفشلون كما فعلوا في المرة الأولى في حال فكروا في العودة إلى المدينة.

وذهب كبير مستشاري الرئيس الأوكراني إلى أن الروس هُزموا بعد أن ظنوا أنهم يمكنهم الاستيلاء على كييف في 4 أو 5 أيام، ولم يجدوا مبررًا لذلك سوى القول إنهم أنهوا المرحلة الأولى.

ووصف غوفكا الوضع في ماريوبول بالصعب للغاية، موضحا أن القوات الروسية لا تسيطر على كل أرجاء المدينة، فيما تُرحّل 20 ألف من المدنيين رغمًا عنهم إلى روسيا.

وقال إن السلطات الأوكرانية تتحقق من الهجوم الكيميائي في ماريوبول، مذكّرًا بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدد في بداية الحرب باستخدام السلاح الكيميائي.

واستدرك أنه في حال حدوث ذلك، “يجب أن يكون ردّ فعل العالم جامعًا”، مؤكدًا أن وزارة الدفاع الأوكرانية تواصل تحقيقاتها.





وقال غوفكا إن الممرات الآمنة التي جرى الاتفاق عليها مع روسيا في المرحلة الأولى من المفاوضات، لا تعمل إذ تواصل قواتهم إطلاق النار.

وأفاد بأن عدد الأوكرانيين العالقين في ماريوبول نحو 100 ألف، فيما يرفض بوتين وقف إطلاق النار.

وتابع بأن بلاده كانت مقتنعة من الأول بالمفاوضات والحل السلمي، إلا أن روسيا لم تصغِ وكانت تعتقد بأنها ستحقق انتصارًا سريعًا.

وأضاف كبير مستشاري الرئيس الأوكراني بأن الروس لم يقتنعوا بالمفاوضات إلا بعد انتصار القوات الأوكرانية في أكثر من معركة.

وشكّك في جدية روسيا في المفاوضات التي جرت، وآخرها في إسطنبول، إذ لم تف بوعودها وتوقف إطلاق النار.

واعتبر أن أوكرانيا تدافع عن أوربا كلّها وأن روسيا لن تتوقف عند بلاده.





وأوضح أن بلاده لا تزال جاهزة للسلام بعد الفظائع التي اكتُشفت في بوتشا وإربين والتي يمكن اكتشافها في ماريوبول بعد 3 أسابيع من “الهمجية الروسية”، مع أنه من الصعب الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع المسؤولين عن هذه الفظائع.

ويرى غوفكا أن المعركة في إقليم دونباس لم تنتهي منذ 2014 حتى تبدأ من جديد، ويعتقد أن روسيا تحشد قواتها لإطلاق هجوم كاسح في أي وقت.

وقال إن أوكرانيا غير مستعدة للمقايضة على شبر من أراضيها بما فيها جزيرة القرم، أما بالنسبة للانضمام للناتو فيحتاج الأمر لتوفير ضمانات أمنية مُلزمة قانونيا.