سياسة|أوكرانيا

عرفته من حذائه.. فجيعة أم أوكرانية لحظة العثور على جثة ابنها قرب كييف (فيديو)

12/4/2022-|آخر تحديث: 12/4/202204:36 PM (مكة المكرمة)

بكت أم أوكرانية بحرقة وهي تنظر داخل بئر في ضواحي كييف عُثر بداخله على جثة ابنها المفقود، في حين أخذ مقربون منها بيدها لإبعادها من المكان.

وبلوعة شديدة صرخت الأم الأوكرانية، بعد أن نظرت داخل بئر في منطقة قرب العاصمة كييف ورأت جثة وتعرفت على أنه ابنها المفقود، وذلك يوم الأحد.

وأعلنت السلطات الأوكرانية في الأيام الأخيرة العثور على اللمئات من جثث المدنيين في مناطق بمحيط كييف بينها بوتشا وإيربين، بعد انسحاب القوات الروسية من ضواحي العاصمة.

كما أعلنت النيابة العامة الأوكرانية اليوم الثلاثاء العثور على جثث 6 أشخاص قتلوا بالرصاص في قبو بضاحية كييف الشرقية التي انسحب منها الجيش الروسي نهاية مارس/ آذار المنصرم.

وقالت النيابة في منشور على تلغرام مصحوب بصور للجثث “تم العثور على جثث ستة مدنيين تحمل إصابات بالرصاص في قبو منزل”.

وأوضحت أنه “وفقا للعناصر الأولى من التحقيق، قتل عسكريو روسيا الاتحادية مدنيين في قرية شيفتشينكوفو في منطقة بروفاري قرب كييف”.

وفي وقت سابق نشر الجيش الأوكراني صورا لجثث متناثرة على أرصفة شوارع مدينة بوتشا في ضواحي العاصمة كييف بعد انسحاب القوات الروسية منها.

ووثّق صحفيون ومصورون -دخلوا المدينة للمرة الأولى منذ أكثر من شهر- صور جثث مكبّلة ومصابة بأعيرة نارية في الرأس.

واحتل الجيش الروسي مدينة بوتشا الواقعة شمال غرب كييف في 27 فبراير/شباط، وتعذّر الوصول إليها طيلة أكثر من شهر.

ونفت موسكو أن تكون قد قتلت مدنيين في بوتشا، وأعلنت أنها ستُجري تحقيقًا فيما سمتها “استفزازات حاقدة تهدف إلى ضرب مصداقية القوات الروسية في أوكرانيا”.

المصدر : الجزيرة مباشر