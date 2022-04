عرفته من حذائه.. فجيعة أم أوكرانية لحظة العثور على جثة ابنها قرب كييف (فيديو)

بكت أم أوكرانية بحرقة وهي تنظر داخل بئر في ضواحي كييف عُثر بداخله على جثة ابنها المفقود، في حين أخذ مقربون منها بيدها لإبعادها من المكان.

وبلوعة شديدة صرخت الأم الأوكرانية، بعد أن نظرت داخل بئر في منطقة قرب العاصمة كييف ورأت جثة وتعرفت على أنه ابنها المفقود، وذلك يوم الأحد.

وأعلنت السلطات الأوكرانية في الأيام الأخيرة العثور على اللمئات من جثث المدنيين في مناطق بمحيط كييف بينها بوتشا وإيربين، بعد انسحاب القوات الروسية من ضواحي العاصمة.

Russians knew that the train station in Kramatorsk was full of civilians waiting to be evacuated. Yet they stroke it with a ballistic missile, killing at least 30 and injuring at least a hundred people. This was a deliberate slaughter. We will bring each war criminal to justice. pic.twitter.com/cq0CX9wovV

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 8, 2022