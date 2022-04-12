الرئيس الأوكراني يتهم القوات الروسية بارتكاب “مئات من عمليات الاغتصاب”

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القوات الروسية بارتكاب عمليات اغتصاب في المناطق التي احتلتها من بلاده.

وقال زيلينسكي مخاطبًا البرلمان الليتواني عبر تقنية الفيديو، الثلاثاء، إنه تم تسجيل مئات من حالات الاغتصاب التي شملت “فتيات قاصرات وأطفالًا يافعين”.

وأضاف أنه تم تسجيل حادثة اعتداء على “رضيع”، مشيرًا إلى أن “مجرد الحديث عن ذلك يثير الخوف”.

وتحدّث الرئيس الأوكراني عن مقطع فيديو قال إن مظليًّا روسيًّا أو فردًا من القوات الخاصة أرسله يصور “ما يفعله بهذا الرضيع، وكيف يعذبه”.

وطالب مسؤولون في الأمم المتحدة، أمس الاثنين، بالتحقيق في أعمال العنف التي استهدفت النساء في أوكرانيا، وبحماية الأطفال الذين نزحوا بسبب النزاع، خلال اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي بدعوة من الولايات المتحدة وألبانيا.

وقالت سيما بحوث -المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة- خلال الاجتماع “نسمع بشكل متزايد عن الاغتصاب والعنف الجنسي”.

وأضافت “يجب التحقيق في هذه المزاعم بشكل مستقل لضمان العدالة والمساءلة”.

عادت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة @unwomenchief مولدوفا، مساء الأحد الماضي، حيث شهدت بنفسها عواقب الحرب "الصارخة". وأشارت إلى الحوادث المتعلقة بالاغتصاب والعنف الجنسي، وقالت إنها مزاعم يجب التحقيق فيها بشكل منفصل لضمان الإنصاف والمساءلة.https://t.co/p364mWJdBW — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) April 12, 2022

وقالت مفوضة حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني لودميلا دينيسوفا إن “الجنود الروس اغتصبوا قاصرات”، ودعت إلى التحقيق في هذه الانتهاكات وجرائم الحرب الأخرى.

واتهمت منظمات حقوقية -من بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية- الجيش الروسي بارتكاب جرائم حرب مثل الإعدام والنهب في أوكرانيا.

وتحدثت وسائل إعلام ومنظمات غير حكومية عن مؤشرات على استخدام الاغتصاب “سلاحًا في الحرب”، وأوردت شهادات عن عمليات اغتصاب في أوكرانيا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن امرأة أوكرانية أن عسكريَّيْن روسيَّيْن اغتصباها بعد أن علما أنها زوجة عسكري أوكراني.

وفي الأيام الأخيرة، أعلنت السلطات الأوكرانية العثور على مئات من جثث المدنيين في مناطق بمحيط كييف بينها بوتشا وإربين، بعد انسحاب القوات الروسية من ضواحي العاصمة.