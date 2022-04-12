استشهاد عامل فلسطيني في عسقلان بنيران الشرطة الإسرائيلية (فيديو)

أطلقت الشرطة الإسرائيلية، فجر اليوم الثلاثاء، الرصاص على عامل فلسطيني (27 عامًا) في ورشة بناء بمدينة عسقلان الساحلية الواقعة بجنوب إسرائيل، مما أدى إلى استشهاده.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن ضابط شرطة كان ضمن دورية تقوم بالبحث عن عمّال فلسطينيين يعملون من دون تصاريح في مواقع بناء بالمنطقة التي وقع فيها الحدث، أطلق النار على العامل بعد رفضه إبراز هويته وتصريح عمله.

הצעיר שחטף נשק מחיילת ונורה למוות באשקלון – בן 27 על הרצף האוטיסטי ממושב זוהר בדרום. גרסת מח"ט בנימין: "יריתי באוויר, הצעיר שהיה חשוד כמחבל המשיך לברוח עם הנשק"@Itsik_zuarets #חדשותהערב pic.twitter.com/BHcVJfGlnL — כאן חדשות (@kann_news) April 11, 2022

وزعمت الشرطة الإسرائيلية في رسالة أنه “خلال عملية في عسقلان، تعرّف شرطيّ على مشتبه فيه وبدأ يتحقق من هويّته، لكن الرجل أخرج سكينًا وهاجم الشرطي الذي ردّ بسرعة فاتحًا النار عليه”.

وأوضحت أن المهاجم من سكان مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، وأن الشرطي أُصيب بـ”جروح طفيفة” ونُقل إلى مستشفى محلي.

#مشاهد من موقع حادثة طعن ضابط الشرطة في عسقلان وإطلاق النار على المنفذ فيما يجري فحص خلفية العملية pic.twitter.com/Do3rPPQiPa — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 12, 2022

وفي يوم الأحد قتلت قوات الأمن الإسرائيلية، فلسطينية بزعم طعنها شرطيًّا في وسط مدينة الخليل، حيث يعيش نحو ألف مستوطن يهودي تحت حماية عسكرية مشددة بين 200 ألف فلسطيني.

وذكرت الشرطة في بيان مقتضب أن فلسطينية “قصدت نقطة تفتيش لشرطة الحدود وطعنت شرطيًّا فأصيب بجروح طفيفة”.

صور لاقتحام قوات الاحتلال ضواحي #جنين صباح اليوم pic.twitter.com/RKEBNOoGhG — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 12, 2022

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت مقتل امرأة فلسطينية أخرى، أرملة وأم لـ6 أطفال، برصاص قوات إسرائيلية، في حوسان قرب بيت لحم، في حين زعم الجيش الإسرائيلي أنه أطلق النار على “مشتبه فيها”. ولم يكن بحوزة هذه المرأة أي سكين.

تأتي هذه الأحداث في وقت تجري فيه القوات الإسرائيلية عمليات عسكرية في شمال الضفة الغربية المحتلة، في أعقاب هجوم أسفر عن مقتل 3 إسرائيليين في السابع من أبريل/ نيسان في تل أبيب نفّذه فلسطيني من مخيم جنين للاجئين.

الضفة الغربية المحتلة

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته تشن لليوم الثالث على التوالي عمليات عسكرية في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، وأكدت مصادر فلسطينية مقتل شاب واعتقال أكثر من 20 ليلًا.

وتركزت العمليات في مدينة جنين (شمال) ومخيمها للاجئين الفلسطينيين الذي ينحدر منه منفذ الهجوم الأخير في تل أبيب. وقد قُتل خلال ذلك الهجوم 3 إسرائيليين وجُرح آخرون.

وتكثفت الهجمات التي نفذها فلسطينيون من الضفة ومن أراضي 48 ضد أهداف إسرائيلية منذ 22 مارس/آذار المنصرم، وأدت إلى مقتل 14 إسرائيليًّا في مناطق متفرقة داخل إسرائيل.

قوات الاحتلال تنصب حاجزاً عسكرياً في منطقة جبل الرحمة وتفتش السيارات المارة من هناك. pic.twitter.com/KjZ4SQBTqq — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 11, 2022

وفي الجانب الفلسطيني قتل في الفترة ذاتها في حوادث منفصلة 14 شخصًا على الأقل بينهم منفذو هجمات. وقال فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الاثنين إن جنوده “نشطوا في عدة مواقع في الضفة الغربية واعتقلوا 13 ناشطًا”.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن 23 فلسطينيًّا على الأقل اعتقلوا في أنحاء متفرقة من الضفة المحتلة، في وقت أعلنت فيه جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تعامل طواقمها ليلة الاثنين مع إصابات 24 شخصًا في نابلس، بينهم أربعة أطفال.

وقد احتلت إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية عام 1967.