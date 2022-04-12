إطلاق نار بمحطة مترو بروكلين في نيويورك وسقوط مصابين (فيديو)

نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصادر في شرطة مدينة نيويورك أن 16 شخصًا على الأقل أصيبوا في حادث إطلاق نار في محطة لمترو الأنفاق بحي سانسيت بارك ببروكلين.

وقالت مصادر في الدفاع المدني أن ثمانية أشخاص على الأقل من بين الجرحى أصيبوا بالرصاص مباشرة.

وقال متحدث باسم الدفاع المدني لوكالة الأنباء الفرنسية إنه تم العثور على “عبوات ناسفة لم تنفجر”، لكن وفق تغريدة للشرطة “لا توجد عبوات ناسفة قابلة للتشغيل في الوقت الحالي”.

ونشرت الشرطة تعزيزات كبيرة في شارع 36 والجادة الرابعة في بروكلين حيث وقع الحادث.





ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر بالشرطة أنها تبحث عن شخص يرتدي قناع غاز وسترة عامل، تعتقد أنه منفّذ الهجوم.

لحظة بلحظة.. آخر التطورات:

منذ 6 دقائق نيوزويك عن مسؤول في شرطة نيويورك: يجري التحقيق في إطلاق النار داخل مترو بروكلين باعتباره عملا إرهابيا.

منذ 6 دقائق خدمة المطافئ في نيويورك: ارتفاع عدد جرحى إطلاق النار ببروكلين إلى 16 بينهم 8 إصاباتهم مباشرة بالرصاص.

منذ 7 دقائق سي إن إن: من المحتمل أن يكون منفذ حادث بروكلين قد فجر قنبلة دخانية أثناء إطلاقه النار.

منذ 7 دقائق وسائل إعلام أمريكية: مصابان في حادث بروكلين في حالة حرجة.

منذ 7 دقائق شرطة مدينة نيويورك: نقوم حاليا بتفتيش جميع المحطات والقطارات بينما نواصل التحقيق في حادث إطلاق النار.

منذ 7 دقائق وسائل إعلام أمريكية: الشرطة تبحث عن شخص يرتدي قناع غاز وسترة عمال يعتقد أنه منفذ حادث بروكلين.

منذ 8 دقائق وسائل إعلام أمريكية: منفذ هجوم بروكلين بنيويورك كان يرتدي قناعا واقيا من الغاز.

منذ 8 دقائق البيت الأبيض: تم إطلاع الرئيس على آخر التطورات المتعلقة بإطلاق النار في مترو أنفاق بروكلين بنيويورك.

منذ 8 دقائق متحدث باسم عمدة نيويورك: نطلب من سكان المدينة الابتعاد عن المنطقة حفاظا على سلامتهم.

منذ 8 دقائق وسائل إعلام أمريكية: منفذ هجوم بروكلين بنيويورك لا يزال طليقا حتى الآن.

منذ 8 دقائق شرطة نيويورك: لا توجد عبوات ناسفة ناشطة في موقع إطلاق النار بمحطة مترو أنفاق بروكلين.

منذ 9 دقائق سلطات مدينة نيويورك تطلب الابتعاد عن منطقة الحادث في بروكلين بسبب التحقيقات الجارية.

منذ 9 دقائق خدمة المطافئ بنيويورك تؤكد العثور على عبوات غير متفجرة في محطة مترو بروكلين.

منذ 9 دقائق مراسلة الجزيرة: حالة فزع وهلع في محيط مترو الأنفاق ببروكلين ولا معلومات حتى الآن عن قتلى في الحادث.

منذ 10 دقائق سي إن إن عن مصادر: إصابة 13شخصا بجروح في حادث إطلاق نار داخل ميترو الأنفاق بنيوروك أحدهم في حالة حرجة.

منذ 10 دقائق وسائل إعلام أمريكية: خبراء المتفجرات يفحصون طرودا مشبوهة بعد حادث إطلاق النار بمحطة بروكلين.

منذ 10 دقائق إدارة الإطفاء في نيويورك: إطلاق نار في محطة بروكلين لقطارات الأنفاق في نيويورك.

منذ 10 دقائق إدارة الإطفاء في نيويورك: إطلاق نار في محطة بروكلين لقطارات الأنفاق في نيويورك.

ووفقًا لأرقام شرطة نيويورك الصادرة الأسبوع الماضي، فقد ارتفع عدد عمليات إطلاق النار في الربع الأول من عام 2022 (من 1 يناير/كانون الثاني إلى نهاية مارس/آذار) من 260 إلى 296 مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2021.