“كوب حراري”.. إسرائيل تشتبه في إخفاء الصين “جهاز تنصّت” بهدية قدمتها لوزيرة

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن جهاز الأمن العام (الشاباك) يفحص ما إذا كانت الصين قد أخفت جهاز تنصت، في كوب حراري، تم منحه لوزيرة إسرائيلية.

وذكرت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية أن الاشتباه برز بعد أن عثر الفحص الروتيني للهدية على مواد مشبوهة، ونقلت عن جهاز الشاباك، قوله إن الحادث قيد التحقيق.

وقالت “تم إرسال الكأس من السفارة الصينية إلى وزيرة العلوم والتكنولوجيا والفضاء أوريت فركاش هكوهين، وأُرسل كوب مماثل آخر إلى وزارة النقل، مخصص لوزيرة النقل ميراف ميخائيلي ويتم فحصه حاليًا.

موقع والا العبري: جهاز الشاباك يتحقق مما إذا كانت الصين من خلال سفارتها في تل أبيب قد زرعت جهاز تجسس في كوب تم تقديمه كهدية لوزيرة الابتكار أوريت فاركاش هكوهين – تم أخذ العينات للفحص، كما لجأ الشاباك إلى وزارات حكومية أخرى لتحديد وفحص أكواب مماثلة مرسلة إليهم pic.twitter.com/Hi51J9B6sN — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 12, 2022

وقالت وزارة الثقافة والرياضة، بحسب هآرتس، إن الهدية أثارت شكوك حراس الأمن في الوزارة، عندما أطلق جهاز التفتيش إنذارا أثناء الفحص الأمني الروتيني للكأس.

وأضافت “بعد فحص آخر، تم تحويل الهدية إلى الشاباك للاشتباه باحتوائها على جهاز تنصت”.

وتابعت “في أعقاب الحادث، اتصل الشاباك بمكاتب حكومية إضافية لتحديد مكان المزيد من هذه الأكواب، لكن مكاتب الوزارات الأخرى قالت إنها لم تتلق مثل هذه الهدايا من السفارة الصينية”.

وأشارت الصحيفة إلى أن تعليمات صدرت لحراس الأمن، بالبقاء يقظين فيما يتعلق بالهدايا من السفارات أو الحكومات الأجنبية.

ولم يصدر حتى اليوم الثلاثاء 12 أبريل/نيسان 2022 تعليق رسمي من الصين حول ما ذكرته وسائل الإعلام الإسرائيلية حول الأكواب المشبوهة.