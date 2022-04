أوكرانيا تستعد لهجوم روسي شرقًا وتتحرى بشأن استخدام أسلحة كيميائية بماريوبول

بدت نهاية المقاومة في مدينة ماريوبول الواقعة جنوب شرق أوكرانيا وشيكةً، إذ أعلنت القوات الأوكرانية أنها تستعدّ لسقوط الميناء الاستراتيجي، في وقت أكد انفصاليون موالون لروسيا أنهم سيطروا على منطقة المرفأ في المدينة.

فقد أعلنت كييف الاثنين أنها تترقب هجوما كبيرًا في منطقة دونباس شرق أوكرانيا، وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع “بحسب معلوماتنا، بات العدو على وشك إتمام الاستعدادات لهجوم على الشرق، سيقع الهجوم قريبا جدا”.

وفي واشنطن، قال مسؤول كبير في البنتاغون إن القوات الروسية تعزز قوّتها حول دونباس، خاصة قرب مدينة إزيوم الاستراتيجية، لكنها لم تبدأ بعد هجوما لبسط سيطرتها الكاملة على هذه المنطقة الواقعة شرق أوكرانيا.

وكتب الفوج السادس والثلاثون في البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في بيان على فيسبوك الاثنين “اليوم ستكون على الأرجح المعركة الأخيرة” في ماريوبول- المدمّرة والتي يحاصرها الجيش الروسي منذ أكثر من 40 يومًا “لأن ذخائرنا تنفد”.

وقال الفوج متوجها بحديثه إلى الأوكرانيين “سيكون مصير بعضنا الموت وبعضنا الآخر الأسر، لا نعلم ما الذي سيحصل لكننا نطلب منكم حقا أن تتذكرونا بكلمة طيبة”.

وجاء في البيان “طوال أكثر من شهر، حاربنا من دون إمدادات جديدة بالذخائر، ومن دون طعام ولا ماء، بذلنا ما هو ممكن وغير ممكن” وأشار إلى أن نحو نصف عناصر هذا الفوج مصابون بجروح.

ومنذ أسابيع، يحاصر الروس مدينة ماريوبول التي ستتيح السيطرة عليها تعزيز مكاسبهم الميدانية على طول ساحل بحر آزوف، عبر ربط مناطق دونباس بشبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو عام 2014.

وأكد زعيم الانفصاليين الموالين لموسكو في منطقة دونيتسك أن قواته سيطرت بشكل كامل على منطقة المرفأ في ماريوبول، وقال “فيما يخصّ مرفأ ماريوبول، فقد أصبح تحت سيطرتنا”.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده تفتقر إلى الأسلحة اللازمة لتحرير مدينة ماريوبول الساحلية التي تشهد حصارًا ومعارك مستمرة مع القوات الروسية منذ أسابيع.

وأكد في كلمة عبر الفيديو في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين أن بلاده “إذا حصلت على طائرات وعربات مدرعة ثقيلة كافية ومدفعية فستكون قادة على القيام بذلك”.

واتهم مجلس مدينة ماريوبول الساحلية من جانبه، القوات الروسية بقصف المدينة بمادة سامة مجهولة، وقال في بيان “ضحايا القصف الجوي الروسي من العسكريين والمدنيين يعانون من مشاكل في التنفس والتوازن.

وكشفت أوكرانيا أنها تبحث في معلومات عن استخدام روسيا أسلحة كيميائية في ماريوبول، وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني اليوم الثلاثاء إن أوكرانيا تتحرى عن صحة معلومات تشير إلى أن روسيا ربما تكون قد استخدمت أسلحة كيميائية أثناء محاصرة المدينة.

وقالت في تصريحات تلفزيونية “هناك نظرية تقول إن هذه قد تكون ذخائر فسفورية، المعلومات الرسمية ستأتي لاحقًا” وحذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الاثنين من أن روسيا قد تستخدم أسلحة كيميائية في أوكرانيا.

من جانبه قال وزير القوات المسلحة البريطانية جيمس هيبي اليوم الثلاثاء إن جميع الخيارات ستكون مطروحة على الطاولة للرد على أي استخدام للأسلحة كيميائية في أوكرانيا من جانب روسيا.

وكانت وزيرة الخارجية البريطانية، قالت أمس إن بريطانيا تعمل مع شركائها للتحقق من تفاصيل التقارير التي أفادت بأن القوات الروسية ربما استخدمت مواد كيميائية في هجوم على مدينة ماريوبول الأوكرانية.

وقالت ليز تراس “هناك بعض الأشياء التي تتجاوز الحد وسيكون هناك رد على استخدام الأسلحة كيميائية وجميع الخيارات مطروحة على الطاولة حول طبيعة ذلك الرد”.

President Volodymyr Zelensky says Ukraine takes “as seriously as possible” an apparent threat of Russian chemical weapon use. https://t.co/EBnay4NPWv

— The New York Times (@nytimes) April 12, 2022