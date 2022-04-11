انتهاكات يومية بحق 31 أسيرة داخل سجون الاحتلال و3 معتقلين نُقلوا للعناية المركّزة

قبل حلول “يوم الأسير الفلسطيني” الذي يوافق 17 من أبريل/ نيسان، سلّطت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، الضوء على معاناة 31 أسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي يواجهن انتهاكات يومية، وحذرت كذلك من تفاقم الحالة الصحية لـ3 أسرى جرحى اعتُقلوا حديثًا.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن عطاف جرادات (50 عامًا) من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، اعتقلت بتاريخ 27 /12/ 2021، وما زالت موقوفة في معتقل الدامون، وهي والدة لـ3 أسرى، وتعاني من ارتفاع في ضغط الدم، ومن عدم انتظام في دقات القلب نتيجة ظروف اعتقالها الصعبة.

زنازين كالقبور

ونقلت المحامية حنان الخطيب عن المعتقلة عطاف أنه “تم اعتقالها بعد اعتقال أبنائها الثلاثة وهدم منزلها، وتعرضت لتحقيق قاسٍ في الجلمة، وظروف الزنازين مقرفة وسيئة للغاية فهي ضيقة ومن دون شبابيك ورمادية اللون وذات جدران خشنة فيها ضوء خافت أصفر اللون مزعج للنظر، تشبه القبر تمامًا”.

وتقول عطاف “من أصعب المشاهد هي وجود ابني في الزنزانة المقابلة للزنزانة التي كنت بها، وتم منعي من قِبل ما تسمى وحدة (النحشون) من رؤيته والحديث معه، وأغلقوا نافذة الزنزانة، حتى لا أتمكن من رؤيته”.

حكم قاسٍ

وذكرت الهيئة أن المعتقلة ملك سليمان (22 عامًا) من بيت صفافا جنوب القدس تقبع في سجن “الدامون”، حيث اعتقلت بتاريخ 9 /2/ 2016 من باب العامود بمدينة القدس.

وبعد تأجيل محاكمتها مرّات كثيرة، صدر عليها حكمٌ قاسٍ وتعسفي بالسجن مدة 10 سنوات بتهمة طعن جندي إسرائيلي في منطقة باب العامود، أمضت منها 6 سنوات حتى الآن في ظروف قاسية.

ونقلت المحامية عن المعتقلة ملك سليمان أن “الأسيرات يعشن ظروفا اعتقالية صعبة للغاية، خصوصا اللواتي تمت معاقبتهن مؤخرًا، وهن: شروق البدن، شروق دويات، بشرى الطويل، وفاطمة عليان، حيث تمت معاقبتهن بمنع زيارة الأهل لمدة شهر، ومنع الكانتينا والرسائل المكتوبة لمدة شهر”.

مقيدة اليدين والقدمين

أما الأسيرة فدوى حمادة (34 عامًا) من بلدة صور باهر بمدينة القدس، المحكوم عليها بالسجن مدة 10 سنوات، فهي تكابد معاملة غير إنسانية من قبل إدارة السجن، حيث تخرج إلى الزيارة والفورة وهي مقيدة اليدين والقدمين، وقد سقطت أرضًا خلال خروجها للزيارة بسبب القيود، وأصيبت بكسر في ساقها.

وأشارت الهيئة إلى أن سلطات الاحتلال تستمر في انتهاك حقوق المعتقلات الفلسطينيات في مراكز التحقيق والتوقيف، دون مراعاة أعمارهن، وقد بلغ عددهن 31 معتقلة.

أوضاع صحية غير مستقرة

وفي بيان منفصل، قالت الهيئة أيضًا إن 3 أسرى جرحى جرى اعتُقلوا حديثًا ونقلوا إلى المستشفيات الإسرائيلية بعد إطلاق النار عليهم وإصابتهم، يقبعون في العناية المكثفة، وأوضاعهم الصحية غير مستقرة.

ولفتت الهيئة إلى أن الاحتلال لا يتوقف عن استهداف الشبان الفلسطينيين، وأذيتهم جسميًّا ونفسيًّا أثناء اعتقالهم واقتيادهم، مستخدمًا أساليب بطشية وقمعية في حقهم، فهم لا يسلمون من الاعتداء المباشر بالضرب بالهريّ أو بأعقاب البنادق، بل ربما يُطلَق الرصاص وقنابل الغاز والمطاط تجاهم، ما يؤدي إلى إصابة العديد منهم بإصابات بليغة كحال الشبان الـ3.

ومن بين المعتقلين الجرحى الشاب نسيم شومان، الذي يقبع حاليًّا بقسم العناية المكثفة تحت أجهزة التنفس والتخدير بمستشفى “تشعاري تصيدق”، وحالته الصحية صعبة وخطرة حتى اللحظة، وفق بيان الهيئة.

وأضافت أن الشاب أسيد حمايل (20 عامًا)، محتجز حاليًّا بمستشفى “هداسا عين كارم” بقسم العناية المكثفة، وكان قد أُصيب بعدة رصاصات في رجليه عند اعتقاله، وفقد الوعي حينها، وأُجريت له عملية جراحية، ولا يزال يعاني من أوجاع حادة في مكان الإصابة.

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال اعتقل الشابين شومان وحمايل من قرية أبوفلاح قبل ثلاثة أيام بعد إطلاق الرصاص عليهما، عند مدخل بلدة ترمسعيا شمال مدينة رام الله.

كما لا يزال الشاب نور الدين جربوع من مخيم جنين يقبع بقسم العناية المكثفة في مستشفى “رمبام” بمدينة حيفا، وكان قد أُصيب بـ10 طلقات في البطن والصدر عند اعتقاله، وما من تفاصيل محددة حول وضعه الصحي.