وسائل إعلام أوكرانية تنشر مقطعا لانفجار منشأة كيميائية في لوهانسك (فيديو)

نشرت وسائل إعلام أوكرانية مقطع فيديو لما قالت إنه لآثار انفجار خزان حمض النيتريك في روبزهنوري بمنطقة لوهانسك شرق البلاد، أمس السبت.

ويظهر المقطع سحابة كثيفة من الدخان البرتقالي المشرب بحمرة.

وتعرّضت منشأة التخزين التي تحوي حمض النيتريك لأضرار إثر عمليات قصف طالت مناطق قريبة.

وحذّرت السلطات المحلية السكان، وطلبت من الأشخاص الموجودين في ملاجئ للاحتماء من القنابل عدم مغادرتها، ومن الأشخاص الموجودين في مبانٍ البقاء داخلها وإغلاق الأبواب والنوافذ.

وتبادل المسؤولون الأوكرانيون والانفصاليون الموالون لروسيا الاتهامات بالمسؤولية عن الانفجار.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة، وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.​​​​​​​​​​​​​​