محنة أوكرانية تنتهي بدموع الفرح.. لم شمل عائلة من ماريوبول بفضل منصات التواصل

التم شمل عائلة أوكرانية بعد نحو شهر من التشتت والفرقة بسبب خسارة امرأة مسنة أوراق ثبوتيها وعدم استطاعة أولادها وأحفادها الوصول إليها ما جعل أقاربها يظنون أنها لقت حتفها.

ونشر حاكم مقاطعة لفيف ماكسيم كوزيتسكي، القصة على حساباته بمنصات التواصل، وقال “محنة أوكرانية انتهت بدموع الفرح. أريد أن أشارككم قصة لم شمل عائلة من ماريوبول في منطقة لفيف”.

وقال إنه “في أوائل مارس/آذار، سافرت أولينا من ماريوبول إلى فولنوفاكا لرعاية قريب لها طريح الفراش، وأثناء القتال في البلدة، انفجرت قنبلة جوية في مكان قريب، وانقطع الاتصال مع الأقارب، وعلى إثر ذلك احترقت وثائق السيدة أولينا وهاتفها، وأجليت لإصابتها الشديدة في الساعد”.

1/2 Коли в містечку тривали бої, неподалік розірвалася авіабомба. Зв‘язок з рідними обірвався. У пані Олени згоріли документи і телефон, а саму жінку евакуювали з важким пораненням передпліччя. Три тижні лікарі на Львівщині рятували руку жінці. — Максим Козицький (@M_Kozytskyy) April 9, 2022

وقال إنه “لمدة 3 أسابيع، عالج الأطباء في منطقة لفيف يد المرأة. وطوال هذا الوقت، اعتقدت أولينا أن عائلتها قد ماتت ولم تستطع الاتصال بهم”.

وفي ذات الوقت “كان الابن وزوجته واثنان من الأحفاد يبحثون عن أولينا، لكنها لم تكن مدرجة في القوائم الرسمية”.

1/4 Волонтери опублікували фото пані Олени у соцмережах, а рідні побачили його. Зараз сім‘я нарешті разом. Живуть на Стрийщині. Домівку у Маріуполі розгромив окупант. Здоров’я пані Олені та її рідним. Здоров’я усім нашим людям. Скоро кожна сім’я в Україні знову буде разом! — Максим Козицький (@M_Kozytskyy) April 9, 2022

وقال إن متطوعون نشروا صورة لأولينا على وسائل التواصل الاجتماعي ليراها الأقارب ويصلوا إليها، ويجتمعوا بها بعد طول انتظار.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.