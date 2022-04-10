ممثلو حفتر يعلقون عملهم في لجنة “5+5” ويهاجمون الدبيبة (فيديو)

أعلن ممثلو قوات اللواء المتقاعد خلفية حفتر في اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″ تعليق عملهم باللجنة ردا على رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة إلى الحكومة التي كلفها البرلمان برئاسة فتحي باشاغا.

وطالب الأعضاء في بيان مسجل، السبت، بإيقاف كل أوجه التعاون مع حكومة الدبيبة ومكوناتها.

ودعا البيان إلى وقف تصدير النفط وإغلاق الطريق الساحلي وإيقاف الرحلات الجوية بين الشرق والغرب.

واتهم الأعضاء الدبيبة بـ”عرقلة عمل اللجنة” مما شكل “خطراً جسيما على الأمن القومي” للبلاد، كما اتهموه بـ”عدم الانصياع لقرارات الشرعية الصادرة من البرلمان ورفضه التسليم لحكومة الاستقرار برئاسة فتحي باشاغا، ونكث عهده بشأن عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية”.

وقال البيان إن الدبيبة احتفظ بحقيبة وزارة الدفاع “لأغراض شخصية”، مشيرا إلى “إيقاف صرف مرتبات القوات المسلحة في الشرق أكثر من مرة، وبعض المؤسسات الأخرى بالمنطقة الشرقية، وفي المقابل قام بصرف مبالغ طائلة على بعض المجموعات المسلحة في غرب البلاد لشراء ذمتها وكسب ودها لتأمين حماية الحكومة ورئيسها”.

وتأسست اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) عام 2020 بموجب اتفاق برلين لوقف الحرب التي كانت تدور في ضواحي العاصمة طرابلس بين قوات حكومة الوفاق الوطني وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر. وتضم اللجنة 5 أفراد من كل طرف.

وأشار البيان إلى ما قامت به اللجنة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وتثبيته، هذا بالإضافة لإعادة فتح الطريق الساحلي وعودة الطيران الداخلية بالبلاد بين الشرق والغرب، وكذلك تأمين جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية التي جرت في مدينة سرت، والبدء في توحيد جهاز حرس المنشآت النفطية، وكذلك المساهمة في إعادة ضخ مياه النهر الصناعي من جنوب البلاد.

ولم تتمكن اللجنة من إنهاء أحد أهم الملفات الملقاة على عاتقها وهو توحيد المؤسسة العسكرية.

وكان من المقرر أن تجرى انتخابات في ديسمبر/كانون الأول الماضي في إطار الاتفاقات التي رعتها الأمم المتحدة ولكن الانتخابات تأجلت بسبب خلافات بشأن قوانين الاقتراع.

وبعد انهيار العملية الانتخابية قال البرلمان، المنعقد في طبرق، إن ولاية حكومة الدبيبة انتهت واختار باشاغا لقيادة فترة انتقالية جديدة تفضي إلى انتخابات العام المقبل في خطوة رفضتها فصائل أخرى. وقال الدبيبة إنه لن يستقيل إلا بعد الانتخابات.