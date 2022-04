مع اشتداد القصف الروسي.. أوكرانيا تستعد “لمعركة كبرى” شرقًا وتُواصل إجلاء المدنيين

أكدت أوكرانيا أنها مستعدة لخوض “معركة كبرى” في شرقي البلاد، الهدف الذي يشكل أولوية لدى موسكو، بينما يتواصل إجلاء المدنيين تحسّبًا لهجوم وشيك على المنطقة.

ونقلت وكالة أنباء إنترفاكس-أوكرانيا عن ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني قوله إن “أوكرانيا مستعدة للمعارك الكبرى. أوكرانيا يجب أن تكسبها بما فيها بإقليم دونباس”. وأضاف “عندما يحدث ذلك سيكون لأوكرانيا موقف أقوى في المفاوضات، وهذا يسمح لها بفرض بعض الشروط”.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال في مؤتمر صحفي مع المستشار النمساوي كارل نيهامر الذي زار كييف “نحن مستعدون للقتال وللبحث -في الوقت نفسه- عن طرق دبلوماسية لإيقاف هذه الحرب”.

وبعدما سحبت روسيا قواتها من منطقة كييف وشمالي أوكرانيا، جعلت أولويتها غزو كامل إقليم دونباس الذي يسيطر الانفصاليون الموالون لروسيا على جزء منه منذ 2014.

وقام رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس السبت، بزيارة لم يعلن عنها مسبقًا إلى كييف حيث ووعد بتقديم آليات مدرعة لأوكرانيا.

وأشاد رئيس الوزراء البريطاني بالجيش الأوكراني لأنه “حقق أكبر عمل عسكري في القرن الحادي والعشرين” سمح بالدفاع عن كييف و”بإفشال الأهداف الوحشية” للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وحذّر جونسون من أن بوتين “واجه انتكاسة، وسيكثف الضغط الآن في دونباس والشرق”. وأضاف “لذلك، فالأمر الحيوي جدًّا هو أن نواصل -نحن أصدقاءكم- تقديم كل دعم ممكن”، متعهدًا بتزويد كييف بآليات مدرعة وصواريخ مضادة للسفن.

وتوجه جونسون وزيلينسكي بعد ذلك إلى شارع خريشتشاتيك الشريان الرئيسي لمدينة كييف، وقاما بتحية بعض المارة القلائل ثم زارا ميدان الاستقلال الرمزي.

This is one of the greatest videos the internet has ever seen. pic.twitter.com/fZ2R0OT51W

— Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) April 9, 2022