مصر.. وفاة باحث اقتصادي في ظروف غامضة بعد شهرين من اختفائه قسريا والداخلية ترد

أعلنت أسرة الباحث الاقتصادي المصري أيمن هدهود وفاته في ظروف غامضة، وذلك بعد إخفائه قسريًا منذ 3 فبراير/شباط الماضي من قبل أجهزة الأمن المصرية.

من جهتها نفت الداخلية المصرية حدوث أي اختفاء قسري لهدهود، متهمة إياه بارتكاب جريمة جنائية أدت إلى اعتقاله وإيداعه في مستشفى للأمراض العقلية ووفاته لاحقًا.

ووثّقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان في بيان، الأحد، ما تعرّض له هدهود وعائلته، وقالت إنه بعد مرور أيام على اختفائه سألت أسرته وزارة الداخلية من خلال بعض الأقارب والوسطاء، إلا أن الداخلية أنكرت معرفتها بمصيره في البداية.

وأشارت إلى أنه بعد أيام من اعتقاله “حضر أحد أمناء الشرطة إلى منزل أسرته، وأبلغهم بتحفّظ الأجهزة الأمنية عليه، لكن دون تفاصيل عن أسباب اعتقاله أو مكانه بالتحديد ليستمر الغموض والقلق على مصيره”.

ولفتت إلى أنه بالبحث والسؤال في قسم شرطة الأميرية التابع له محل سكنه، تبيّن أن هدهود كان محتجزًا في مبنى الأمن الوطني هناك.

وأضافت الشبكة “بعد اتصالات علمت أسرته من مصادر لها بوجوده في مستشفى الأمراض العقلية بالعباسية، لكن المستشفى أنكر وجوده في البداية، ثم أقر بعد إلحاح شديد بوجوده تحت الملاحظة لمدة 45 يومًا، ولا يسمح بزيارته إلا بإذن من النائب العام والنيابة العامة”.

وبيّنت أن أسرته توجّهت إلى مكتب النائب العام لاستخراج تصريح بالزيارة ليتم إبلاغها بعدم إمكانية استخراج تصريح زيارة، لأن أيمن هدهود ليس محبوسًا على ذمة أي قضية، وبالبحث في نيابات القاهرة جميعها ونيابة أمن الدولة وغيرها لم تتمكن الأسرة من استخراج تصريح بالزيارة.

وأكدت الشبكة أن أسرة أيمن تقدّمت ببلاغات إلى النائب العام المصري ووزارة الداخلية والمجلس القومي المصري لحقوق الإنسان باختفائه والمطالبة بالكشف عن مصيره، ولكن دون جدوى، حتى أعلنت أمس عن علمها بوفاته.

الداخلية تنفي

من جهتها نفت وزارة الداخلية المصرية في بيان، الأحد، حدوث اختفاء قسري لهدهود، وقالت إنه “بتاريخ 6 فبراير 2022 أبلغ حارس أحد العقارات بمنطقة الزمالك في القاهرة بوجود المذكور (أيمن هدهود) داخل العقار، وأنه حاول كسر باب إحدى الشقق، وأتى بتصرفات غير مسؤولة”.

وأضاف البيان “تم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه، وإيداعه بأحد مستشفيات الأمراض النفسية بناءً على قرار النيابة العامة”.

من جانبها أصدرت نيابة مدينة نصر، اليوم الأحد، قرارًا بتشريح جثمان هدهود، وأعلنت عائلته تأجيل مراسم الدفن لحين الانتهاء من التشريح واستخراج تصاريح الدفن.

من هو هدهود؟

ويعد هدهود -الذي توفي عن عمر 42 سنة- أحد أبرز المحللين الاقتصاديين البارزين في مصر تخرج في كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، ثم حصل على ماجستير إدارة الأعمال، وعمل مراقبًا ماليًا في الجامعة نفسها.

كما عمل هدهود أيضًا ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة لمحاربة الفساد والرشوة.

وانضم لحزب الإصلاح والتنمية برئاسة البرلماني السابق وعضو المجلس القومي لمجلس حقوق الإنسان محمد أنور السادات، ليكون واحدًا من مؤسسي الحزب.

وخاض هدهود انتخابات مجلس الشعب في 2010 بدائرة الزيتون أمام زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية المصري سابقًا وعضو الحزب الوطني الديمقراطي، التي انتهت بخسارته.

وكان تقرير لمنظمة العفو الدولية أظهر أن قوات الأمن المصرية، ولا سيما جهاز الأمن الوطني، أخضعت بانتظام المعارضين والمنتقدين الحقيقيين أو المفترضين على مدار السنوات الثمانية الماضية للاختفاء القسري لأيام وشهور، وأحيانًا لسنوات.

وقالت المنظمة إنه وخلال ذلك الوقت، عرّض ضباط جهاز الأمن الوطني المعارضين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، ثم أجبروهم بشكل روتيني على دعم مزاعم جهاز الأمن الوطني أمام نيابة أمن الدولة العليا، التي تتقاعس بشكل ممنهج للتحقيق في مزاعم الاختفاء القسري أو التعذيب ضد ضباط الجهاز.

وعادة ما تواجه القاهرة انتقادات محلية ودولية بشأن أوضاع السجناء، ولا سيما في السجون الشديدة الحراسة، لكنها تنفي ذلك وتقول إنها تراعي حقوق السجناء وتلتزم بالقانون والدستور والمواثيق الدولية في هذا الشأن.

وشكّلت وفاة هدهود صدمة كبيرة للعديد من الناشطين والعاملين في المجال السياسي والاقتصادي في البلاد، وعبّروا عن سخطهم من ما جرى.

وفاة الباحث الاقتصادي وعضو حزب الإصلاح والتنمية #أيمن_هدهود داخل مستشفي الأمراض العقلية بالعباسية، تم إخفائه قسريا ثم وضعه في مستشفى الأمراض العقلية ثم وفاته فجأة في ظروف غامضة، ياريت الأستاذ محمد أنور السادات عضو مجلس حقوق الإنسان، يقولنا مين قتل أيمن هدهد؟ pic.twitter.com/r5xaJAxh6T — Héctor Buenísimo 🇩🇪 (@Germanheco44) April 10, 2022

وفاة/مقتل الباحث أيمن هدهود المستشار الاقتصادي السابق للأستاذ محمد أنور السادات عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، وذلك بعد اختطافه واخفائه لنحو شهرين، وامتناع النيابة وأجهزة الأمن عن تقديم معلومات عنه .. تفاصيل مهمة عنه وعن حالة مصر: https://t.co/XyZlKyQpR6 وهنا 👇👇 pic.twitter.com/mWhWVreHSv — Bahey eldin Hassan (@BaheyHassan) April 10, 2022

اختطاف..إخفاء قسري..تعذيب..إعلان عن وجود الجثة داخل مستشفى أمراض عقلية

هذا ما حدث مع أيمن هدهود، الباحث الاقتصادي المصري..قتلوه كما لو كان جوليو ريجيني

ما رأي صديقه وزميله أنور السادات صاحب كشك الدعاية للانفراجة في الحريات وحقوق الإنسان؟ — wael kandil (@waiel65) April 10, 2022

اللي ضربوني في الشارع وكسروا ضلوعي كان معاهم طبنجات ولاسلكي وموتسيكل وعربية ميكروباس،

والنيابة سمعت شهود وشافت كاميرات،،

وقمت باتهام ضباط، النيابة لم تحقق معهم،، وحفظت القضية، رغم أنها جريمة إرهابية حقيقية.

ربنا يرحم #ايمن_هدهود ويصبر اهله — Gamal Eid (@gamaleid) April 10, 2022

الله يكون في عون الشعب المصري. لا أحد آمن فيه. حقيقة مرعبة.#ايمن_هدهود — Amr Waked (@amrwaked) April 10, 2022

لماذا أخفي الامن الوطني الباحث الاقتصادي ايمن هدهود من الإساس ؟#من_قتل_ايمن_هدهود #الحقيقية_لرجيني_المصري — Ahmed Samih (@AhmedSamih) April 10, 2022

موضوع ايمن هدهود ده مرعب بشكل ملوش مثيل بجد نفس سيناريو ريجيني مع فارق البروفايل للمغدورين و طبعاً ايمن معندوش دولة تقف وراه عشان حتى تجبر الحكومة على الدفع زي ما حصل مع ريجيني لان طبعاً معترفوش وحكومة ايطاليا استغلت الموضوع يعني حتى احقر شئ مفيش امل في تحقيقه لايمن حسبنا الله — Sobhey has no end (@thefarmer_001) April 10, 2022

أيمن هدهود، باحث اقتصادي، خريج الجامعة الأمريكية، عضو الهيئة العليا لحزب ممثل بالبرلمان، اختطفه الأمن في فبراير، لما سألت أسرته قالوا نقلناه مستشفى أمراض نفسية، طلبوا زيارته فقالوا : راجعوا النائب العام ، النائب العام قال لا نعرفه، أمس طلبوا من أسرته استلام جثته ـ قصة مصرية قصيرة pic.twitter.com/dUC7Ne39d9 — جمال سلطان (@GamalSultan1) April 10, 2022

أيمن هدهود، خبير اقتصادي مصري وعضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية الممثل في البرلمان الحالي، اعتقله الأمن الوطني مطلع فبراير وظل مختفيا ثم تم إيداعه في مستشفى أمراض عقلية قبل إعلان وفاته اليوم. جريمة لا يمكن أن تتحملها دولة أو مجتمع طبيعيان فيهما كرامة للبشر. — Mahmoud Hadhoud (@MahmoudHadhou19) April 10, 2022

أيمن هدهود طلع متوفي من ٥ مارس. يعني من أكثر من شهر.

وسابوا أهله بيلفوا وراه شهرين بيدوروا عليه. #مصر فعلاً بلد أرخص حاجة فيها البني آدم. pic.twitter.com/l5t5zYShU7 — Sara Mohamed (@Saramoh92) April 10, 2022