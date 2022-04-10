مستشارة ملكة بريطانيا: لم أفكر مطلقًا في خلع حجابي وسأقاضي فرنسا لهذا السبب (فيديو)

قالت البريطانية من أصل بنغالي سلطانة تافادار إنها سعيدة بتعيينها مستشارة لملكة بريطانيا، وهو أعلى منصب يمكن لأي محامٍ أن يصل إليه في إنجلترا، مضيفة أنه تقدير من الدولة لجهودها.

وتعد تافادار أول محامية جنائية محجّبة تتولى منصب مستشار الملكة، ثاني محامية محجّبة في هذا المنصب.

وأشارت خلال مقابلة مع برنامج “المسائية” على شاشة الجزيرة مباشر، مساء السبت، إلى أنها واجهت صعوبات عدة في مسيرتها بعالم المحاماة، منها التنميط والتحيز ضد النساء والمسلمات المحجبات.

ويبلغ عدد النساء المعينات في منصب مستشار الملكة 575 امرأة بينهن 34 من الأقليات.

وأكدت تافادار أنه لم يخطر ببالها في أي وقت أن تتخلى عن حجابها بصرف النظر عن الضغوط التي واجهتها، واستطردت “حجابي كان داعمًا أكبر في مسيرتي العملية”.

سلطانة تافادار.. أول محامية محجبة تتولى منصب مستشارة الملكة في #بريطانيا pic.twitter.com/D4fEec0Vw0 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 9, 2022

وتقود سلطانة تافادار مبادرة قانونية دولية لإنهاء حظر الحجاب في فرنسا، وستدفع هذا العام للأمم المتحدة بأن الحكومة الفرنسية تنتهك القانون الدولي.

وقالت للجزيرة مباشر “يوجد انتهاك صريح لحقوق المرأة في فرنسا بشكل خاص، والقانون الفرنسي يمنع المرأة من العمل في المحكمة وهي ترتدي الحجاب، وفق قرار المحكمة العليا، وهذا اعتداء على الحقوق الشخصية والمدنية”.

وتابعت “يجب ممارسة الضغوط على فرنسا حتى تُوقف الممارسات المضيّقة على حرية ارتداء الحجاب”.

وفي تصريحات سابقة، قالت “سأتقدم بدعوى للأمم المتحدة مفادها أن الحكومة الفرنسية تنتهك القانون الدولي”.

وتخصّصت تافادار في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي والعدالة الجنائية، وعن مسيرتها الشخصية والوظيفية قالت “وصولي إلى المنصب لم يكن سهلًا، لقد كانت رحلة طويلة وشاقة”.

وتعمل سلطانة تافادار محامية في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي والعدالة الجنائية، وهي متخصصة في قضايا مكافحة الإرهاب والأمن القومي، وهي الابنة الوسطى لمهاجرين انتقلا إلى المملكة المتحدة من بنغلاديش، وولدت ببلدة لوتون القريبة من لندن.