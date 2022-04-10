لحظة بلحظة.. نتائج الانتخابات الرئاسية الفرنسية (فيديو)

اظهرت تقديرات تصدّر الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، اليوم الأحد، بحصوله على ما بين 27.6 و29.7% من الأصوات وتأهله إلى الجولة الثانية مع منافسته اليمينية مارين لوبن التي نالت 23.5 إلى 24.7% من الأصوات.

ووفق التقديرات، حل المرشح اليساري الراديكالي جان لوك ميلانشون ثالثا بحصوله على ما بين 19.8 و20.8% من الأصوات.

وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن نسبة الإقبال على التصويت في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة، اليوم، بلغت 65% بحلول الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي، وهو ما يقل عن النسبة التي تم تسجيلها في نفس الوقت من عام 2017 والتي بلغت 69.4%.

وفيما يلي أبرز التطورات المتعلقة بنتائج العملية الانتخابية:

منذ 21 دقيقة مؤتمر صحفي لمرشح حزب الاسترداد إيريك زمور

أنا فخور بأنني لم أتحول إلى سياسي ولن أغير أفكاري من أجل الفوز في الانتخابات.

دعو ناخبي إلى التصويت لصالح مارين لوبان.

ارتكبت أخطاء وأتحمل مسؤولية ما جرى من فشل غير متوقع.

أعد بأنني سوف أستمر في الدفاع عن فرنسا وعن أفكارنا.

الحقائق التي قلناها سوف تفرض نفسها على الجميع في السنوات المقبلة.

بنينا أكبر حزب في فرنسا وتخطينا أحزابا قديمة.

حققنا في هذه الحملة شيئا غير مسبوق ونحن نتطلع للمستقبل.

نشعر بخيبة أمل لكننا كسبنا في الحملة الانتخابية القوة وهي لا تقدر بثمن.

لن أقف عند هذا الحد وحزبنا لن يتراجع ما دامت فرنسا لم يتم استردادها.

منذ 23 دقيقة ماكرون يتصدر النتائج الأولية للدور الأول في الانتخابات الرئاسية بـ28.5 % ومارين لوبان بالرتبة الثانية بـ23.6 %

الانتخابات الرئاسية الفرنسية.. من يصل إلى #قصر_الإليزيه؟ تابع النتائج الأولية على #الجزيرة_مباشر

https://t.co/GZ90hERnsv — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 10, 2022

منذ 25 دقيقة جان لوك ميلنشون مخاطبا أنصاره:

أعرف شعوركم باليأس ونتائج الليلة تعكس فقدانكم الأمل لكن المعركة لم تنته.

كل واحد منكم يشعر بأنه لا يمكنه أن يختار بسهولة. أعرف غضبكم ونضالنا سيستمر.

لستم ضعفاء ولا عاجزين والمعارك بانتظاركم ونعرف لصالح من لن نصوت

سنفتح صفحة جديدة ونحن لانخفي مدى خيبتنا الثقيلة.

أدعوكم لعدم التصويت لمرشحة اليمين ماري لوبان في الجولة المقبلة من الانتخابات.

منذ 26 دقيقة موتمر صحفي لمرشحة اليمين مارين لوبان

نريد إعادة بناء الدولة الفرنسية وتعزيز سلطتها.

طموحي هو توحيد الفرنسيين حول مشروع يحول فرنسا إلى دولة مزدهرة.

مرشحة اليمين ماري لوبان: سأغلب دائما سيادة فرنسا و أريد إعادة ترتيب الأمور خلال السنوات الخمس المقبلة.

أريد أن تكون فرنسا دولة لسيادة السلام وسوف أفرض الأمن وضمان احترام كل الفرنسيين.

مرشحة اليمين ماري لوبان: كل من لم يصوت لماكرون عليه أن ينضم إلى معسكرنا في انتخابات الجولة الثانية.

أريد أن تكون المواجهة المقبلة جيدة حتى يقرر الشعب الفرنسي مصيره.

كلمة للمرشحة في الانتخابات الرئاسية الفرنسية #مارين_لوبان بالتزامن مع بدء فرز الأصوات https://t.co/qL4STE5lTj — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 10, 2022

منذ 31 دقيقة فابيان روسيل مرشح الحزب الشيوعي الفرنسي يعلن أنه سيدعو للتصويت لصالح ماكرون في الجولة الثانية.

منذ 32 دقيقة مرشح حزب الاسترداد إريك زمور يعلن دعمه لمارين لوبان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

منذ 53 دقيقة 7 من المرشحين في الدور الأول للرئاسة الفرنسية لم يتمكنوا من تجاوز نسبة 5% من الأصوات.

منذ 54 دقيقة مرشحة اليمين فاليري بيكريس تعلن دعمها للرئيس إيمانويل ماكرون في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

منذ 54 دقيقة مرشح حزب الاسترداد إريك زمور يحل رابعا ب 7.2% ومرشحة اليمين فاليري بيكريس خامسة ب 5%.

منذ 55 دقيقة مرشح أقصى اليمين إريك زمور يحصل على 7.2% من الأصوات وفاليري بيكراس مرشح اليمين يحصل على 5%.

منذ 55 دقيقة ماكرون يتصدر الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية متبوعا بمارين لوبان وجان لوك ميلانشون.

منذ 55 دقيقة ماكرون يواجه لوبان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية بعد أسبوعين.