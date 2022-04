غداة الإطاحة بحكومته.. عمران خان: النضال يبدأ اليوم ضد “مؤامرة أجنبية لتغيير النظام” في باكستان

قال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، الأحد، إن بلاده تتعرّض لـ “مؤامرة أجنبية لتغيير النظام”، وإن النضال ضدها “يبدأ اليوم”.

وصوّت البرلمان الباكستاني، أمس السبت، لصالح حجب الثقة عن خان، ليتم عزله عن منصبه بعد أسبوع من التطورات السياسية، ليكون أول زعيم منتخب في تاريخ البلاد يعزله البرلمان.

وأضاف خان في تغريدة عبر توتير: “صارت باكستان دولة مستقلة عام 1974، لكن النضال من أجل الحرية يبدأ اليوم من جديد ضد مؤامرة أجنبية لتغيير النظام”.

وتابع خان: “دائمًا ما يكون شعب البلد هو من يدافع عن سيادته وديمقراطيته”.

Pakistan became an independent state in 1947; but the freedom struggle begins again today against a foreign conspiracy of regime change. It is always the people of the country who defend their sovereignty & democracy.

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) April 10, 2022