رئيس تونس يصدر مرسومًا يعترف بحق عائلات “شهداء ومصابي” الثورة في التعويض

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الأحد، مرسومًا يمنح عائلات “شهداء ومصابي” الثورة اعتراف الدولة بحقوقهم، ومن بينها الحصول على تعويضات مالية، بعد سنوات من التجاهل والإهمال.

كما أقر المرسوم “تعويض عائلات شهداء ومصابي الأمن والجيش الذين قُتلوا في عمليات إرهابية دفاعًا عن الوطن خلال السنوات الماضية حيث فقد عشرات من قوات الشرطة والجيش أرواحهم في مواجهات مع جماعات متطرفة”.

جاء القرار بعد أسبوعين من تهديد عائلات “شهداء وجرحى” الثورة التونسية، في 25 مارس/آذار الماضي، بالتصعيد وسط مواصلة الدولة تجاهل مطالبهم بالعلاج وتوفير فرص عمل لأفراد من عائلاتهم، قائلين إنهم دفعوا ثمنًا غاليًا مقابل الحرية التي حصل عليها التونسيون.

وقبل ذلك بأسبوع، اعتصم جرحى الثورة في مقر الرابطة التونسية لحقوق الإنسان تنديدًا باستمرار تجاهل الدولة لمطالبهم، خاصة نشر القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها.

جريح الثورة مسلم قصد الله: عدد من جرحى الثورة أطلقوا "اعتصام القرار" بداية الأسبوع الماضي، لأيام أمام مقر الرئاسة وحاولوا لقاء الرئيس لكنّهم لم يجدوا أيّ تفاعل ولم يأت نحوهم أيّ مسؤول للتحدّث معهم👇#تونسhttps://t.co/SOB1vMmIJ4 — Ultra Tunisia الترا تونس (@ultra_tunisia) March 14, 2022

وقُتل عشرات من الشبان وأصيب المئات في نهاية عام 2010 وبداية 2011 أثناء الثورة ضد حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، التي فجّرت ثورات الربيع العربي.

ورغم تعاقب الحكومات والرؤساء على السلطة في تونس ما بعد الثورة، فإن حال الجرحى والشهداء ظل في دائرة التهميش والنسيان.

وكان البرلمان التونسي برئاسة راشد الغنوشي قد قرر تشكيل “لجنة شهداء الثورة وجرحاها”، وأسندها إلى كتلة الائتلاف الوطني المحسوبة على قوى الثورة.