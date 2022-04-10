حملة تبرعات دولية لصالح أوكرانيا تجمع أكثر من 10 مليارات دولار

أعلنت رئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لايين، السبت، نجاح حملة دولية لدعم أوكرانيا في جمع أكثر من 10 مليارات دولار.

وقالت فون دير لايين، التي كانت تتحدث في العاصمة البولندية وارسو، إن المشاركين في الحملة تعهدوا بتوفير أكثر من 9 مليارات يورو.

Today we raised 9.1 billion euros for the people fleeing the invasion, inside Ukraine and abroad. And more will come! We will continue providing support. And once the bombs have stopped falling, we will help the people of Ukraine rebuild their country. #StandUpForUkraine pic.twitter.com/Phpyyl0QZW — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 9, 2022

وبالإضافة إلى ذلك ستقدم المفوضية بالتعاون مع البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية مليار يورو آخر للنازحين في أوكرانيا.

وتم إطلاق حملة “ستاند آب فور يوكراين” لدعم اللاجئين الأوكرانيين من منظمة “غلوبل سيتيزن” الدولية بدعم من الاتحاد الأوربي ورئيس الوزراء الكندي غاستن ترودو.

THANK YOU for stepping up and taking action. Together with our partners, we secured $10.1 billion in pledged new grants and loans for refugees and displaced people in Ukraine and around the world. #StandUpForUkraine pic.twitter.com/aL3ha7EOPK — Global Citizen ⭕ (@GlblCtzn) April 9, 2022

وشارك في الحملة فنانون مثل إلتون جون وألانيس موريسيت وبيلي إيليش وآني لينوكس وكريس روك.

وأسفرت فعالية لجمع التبرعات في وارسو البولندية عن تعهدات بنحو ملياري يورو لدعم النازحين داخل أوكرانيا، وأكثر من 7 مليارات يورو للاجئين الذين فروا إلى الدول المجاورة.

وتعهدت حكومات وشركات وأفراد معا بتقديم أكثر من 4 مليارات يورو في شكل تبرعات سيتم توزيع غالبيتها عن طريق السلطات الأوكرانية أو الأمم المتحدة.

والمليارات الخمسة المتبقية عبارة عن قروض ومنح من مؤسسات مالية تابعة للاتحاد الأوربي، ومنها برنامج لبنك الاستثمار الأوربي بقيمة أربعة مليارات يورو للمساعدة في توفير الإسكان والتعليم والرعاية الصحية للاجئين الذين يصلون إلى دول الاتحاد الأوربي.

وقالت الأمم المتحدة إن أكثر من 4.3 ملايين أوكراني غادروا بلادهم منذ بدء الحرب، فيما قدرت عدد النازحين داخليا بأكثر من 7 ملايين شخص.