حملة تبرعات دولية لصالح أوكرانيا تجمع أكثر من 10 مليارات دولار

أعلنت رئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لايين، السبت، نجاح حملة دولية لدعم أوكرانيا في جمع أكثر من 10 مليارات دولار.

وقالت فون دير لايين، التي كانت تتحدث في العاصمة البولندية وارسو، إن المشاركين في الحملة تعهدوا بتوفير أكثر من 9 مليارات يورو.

Today we raised 9.1 billion euros for the people fleeing the invasion, inside Ukraine and abroad. And more will come!

We will continue providing support.

And once the bombs have stopped falling, we will help the people of Ukraine rebuild their country. #StandUpForUkraine pic.twitter.com/Phpyyl0QZW

