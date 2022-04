ظنت أنه فلسطيني.. شرطة الاحتلال تقتل إسرائيليا يهوديا في عسقلان

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، أنها أطلقت النار على شخص وقتلته لمحاولته خطف سلاح أحد أفرادها في عسقلان (جنوب)، مشيرة إلى أنه إسرائيلي يعاني من مشاكل نفسية.

وقالت مصادر محلية إن الشرطة الإسرائيلية اشتبهت في بادئ الأمر أن منفّذ العملية فلسطيني عندما حاول خطف سلاح مجندة إسرائيلية في عسقلان.

وقال بيان صادر عن شرطة حرس الحدود الإسرائيلية إن المشتبه به الذي قتل رميًا بالرصاص في عسقلان إسرائيلي يهودي كان يعاني من مشاكل نفسية وهرب في وقت سابق من ملجأ.

Mentally ill man shot dead after trying to snatch soldier's weaponhttps://t.co/AFqBKvN3kl

