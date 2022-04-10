ظنت أنه فلسطيني.. شرطة الاحتلال تقتل إسرائيليا يهوديا في عسقلان

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، أنها أطلقت النار على شخص وقتلته لمحاولته خطف سلاح أحد أفرادها في عسقلان (جنوب)، مشيرة إلى أنه إسرائيلي يعاني من مشاكل نفسية.

وقالت مصادر محلية إن الشرطة الإسرائيلية اشتبهت في بادئ الأمر أن منفّذ العملية فلسطيني عندما حاول خطف سلاح مجندة إسرائيلية في عسقلان.

وقال بيان صادر عن شرطة حرس الحدود الإسرائيلية إن المشتبه به الذي قتل رميًا بالرصاص في عسقلان إسرائيلي يهودي كان يعاني من مشاكل نفسية وهرب في وقت سابق من ملجأ.

Mentally ill man shot dead after trying to snatch soldier's weaponhttps://t.co/AFqBKvN3kl (Photo: Tom Oren-Danenberg) pic.twitter.com/HZi67XtNLw — Ynetnews (@ynetnews) April 10, 2022

وأوضحت الشرطة في البيان أن المشتبه به في محاولة اختطاف سلاح من مجنّدة عند مفرق عسقلان.

وفي وقت سابق اليوم، قالت شرطة حرس الحدود في بيان “حسب تقرير أولي، أطلقت قوات الشرطة النار على مشتبه به وحيّدته”، وهو ما يعني قتله أو إصابته.

وكان المسلّح قد فرّ على ما يبدو من ملجأ كان يقيم فيه في المنطقة الجنوبية، وفق البيان، دون تحديد وقت هروبه منه.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه ينفّذ عملية عسكرية جديدة أدت حسب مصادر فلسطينية إلى إصابات واعتقالات في مدينة جنين.

وفي وقت لاحق الأحد، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطينية في جنوب الضفة الغربية المحتلة برصاص قوات إسرائيلية.

وقتلت قوات الأمن الإسرائيلية، مساء الأحد، فلسطينية أخرى وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفاد متحدّث باسم الشرطة.

وقالت الوزارة في بيان سابق إن “11 شخصًا جرحوا في اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح الأحد في جنين وطولكرم وأريحا والأغوار”، معظمهم بالرصاص الحي.

من جهته، ذكر نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 25 شخصًا من مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، تركّزت معظمها في مدينة جنين.