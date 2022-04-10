الشرطة الإسرائيلية تعتدي بوحشية على طفل فلسطيني في القدس (فيديو)

تداول ناشطون على مواقع التواصل، اليوم الأحد، مقطع فيديو يوثّق اعتداء أحد عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي على طفل فلسطيني في بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة.

ويظهر الفيديو، إقدام الشرطي الإسرائيلي على تثبيت طفلٍ ملقى على الأرض وخنقه على رقبته.

متداول| فيديو يرصد اعتقال شرطة الاحتلال لطفل فلسطيني عمره 10 أعوام في #بيت_حنينا بـ #القدس المحتلة، بحسب مصادر فلسطينية pic.twitter.com/1O0y3Ai8Ib — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 10, 2022

وعلّقت الناشطة آلاء الصوص التي نشرت الفيديو بالقول “تم الاعتداء على طفل في منطقة بيت حنينا، تحديدًا أمام المتنزه الذي يجب أن يكون مخصصًا للعب وللأطفال والعائلات”.

وأضافت “جنود الاحتلال اعتدوا على طفل صغير لا يتجاوز عمره الحادية عشر بحجة رميه المفرقعات عليهم، والطفل بحكيلهم ما عملتش اشي، تخيلوا كم أحمد مناصرة عنا بفلسطين؟! تخيلوا لو الطفل هاد انخنق بين ايديه شو راح يصير؟”.

وبلغ عدد الفلسطينيين الذين تعرضوا للاعتقال منذ عام 1967 وحتى نهاية يونيو/حزيران 2020 نحو مليون فلسطيني، أكثر من 50 ألف حالة اعتقال سجّلت في صفوف الأطفال الفلسطينيين (ما دون سن الـ18 وفقًا للقوانين الدولية)، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية.

كما بلغ عدد الأسرى الأطفال والقاصرين رهن الاعتقال في سجون الاحتلال الإسرائيلي في نهاية يونيو 2020 نحو 160 طفلًا وطفلة في معتقلات “مجدو”، و”عوفر”، و”الدامون”؛ إضافة إلى وجود عدد في مراكز التوقيف والتحقيق، فضلًا عن أطفال عدة من القدس تحتجزهم في مراكز اجتماعية خاصة لأن أعمارهم تقل عن 14 عامًا؛ وذلك حسب تقارير “هيئة شؤون الأسرى والمحررين”.

فيديو اعتقال الطفل في بيت حنينا بيقشعر البدن، ما ممكن تتخيل قديش إسرائيل كيان مهزوز و جبان إلا لما تشوف جحش مثبت طفل بالأرض بطريقة وحشية. — Tamara (@Ellie__Arroway) April 10, 2022

تم الاعتداء على طفل في منطقة بيت حنينا مكان سكني،تحديدا في منتزه بيت حنينا و الذي يجب أن يكون منتزه مخصص للأطفال و العائلات و

امن لهم!

الطفل يحكيلهم ما عملت شي!

تخيلوا كم من احمد مناصرة عنا في فلسطين!#FreeAhmadManasra #Unchilding #الحرية_لأحمد_مناصرة https://t.co/FAu4iWmYE9 — Motaz Ezz (@MotazEzzJ) April 10, 2022