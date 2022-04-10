أوكرانيا تعلن العثور على مئات الجثث قرب كييف وتحدد 500 “مجرم حرب روسي”

أعلنت السلطات الأوكرانية العثور على مئات الجثث في مناطق محيطة بالعاصمة كييف.

وقالت النائبة العامة الأوكرانية ايرينا فينيديكتوفا، اليوم الأحد، في مقابلة تلفزيونية إنه “تم العثور على 1222 جثة في منطقة كييف”.

ولم تحدد المسؤولة الأوكرانية ما إذا كانت جثث مدنيين أو عسكريين.

وقبل أسبوع، أعلنت النائبة العامة العثور على جثث 410 مدنيين في مناطق استرجعتها القوات الأوكرانية في منطقة كييف، وأشارت حينها إلى احتمال وجود جثث أخرى لم تجمع بعد ولم تتم معاينتها.

كما قال تاراس ديديتش رئيس منطقة دميتريفكا، القريبة من العاصمة كييف، العثور على مقبرة جديدة تضم عشرات المدنيين في قرية بوزوفا التي احتلتها القوات الروسية لأسابيع.

وأضاف ديديتش أنه تم العثور على الجثث في حفرة بالقرب من محطة للوقود، ولم يُعرف عدد القتلى على وجه التحديد حتى الآن.

وكانت وسائل الإعلام الأوكرانية قالت في أوائل أبريل/نيسان الجاري إنه تم العثور على قتلى في بوزوفا، وبالقرب منها مع العثور على نحو 30 جثة في ذلك الوقت.

ومع استعادة معظم البلدات والقرى حول كييف الآن، أثار اكتشاف مقابر جماعية وسقوط قتلى مدنيين موجة من الإدانات الدولية لا سيما الوفيات في بلدة بوتشا شمال غرب العاصمة.

وذكرت السلطات الأوكرانية في 2 أبريل، أنه تم دفن نحو 300 شخص في مقابر جماعية في مدينة بوتشا وحدها.

وقالت النائبة العامة الأوكرانية ايرينا فينيديكتوفا إنه تم فتح 5,600 تحقيق في جرائم حرب مزعومة منذ بداية حرب روسيا على أوكرانيا.



وأضافت المسؤولة الأوكرانية أنه تم تحديد 500 “مجرم حرب روسي”، ووصفت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه “مجرم الحرب الأبرز في القرن الحادي والعشرين”.

وأكدت النائبة العامة الأوكرانية أن لديها “أدلة” على أن روسيا تقف خلف الهجوم الذي استهدف محطة كراماتورسك في شرق أوكرانيا، والذي أسفر عن مقتل 52 مدنيًا بينهم خمسة أطفال.