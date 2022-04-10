رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية يدعو الشعب إلى الالتفاف حول السلطة

دعا البطريرك كيريل رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، اليوم الأحد، الشعب إلى الالتفاف حول السلطات في وقت تواصل فيه موسكو ما تسميها “العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا”، منذ 24 فبراير/شباط الماضي.

وسبق أن أدلى كيريل (75 عامًا) بتصريحات دافع فيها عن تصرفات موسكو في أوكرانيا.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن كيريل قوله في عظة ألقاها بموسكو “فليساعدنا الرب على التكاتف خلال هذا الوقت الصعب بالنسبة لوطننا وكذلك الالتفاف حول السلطات”.

ويعد البطريرك كيريل حليفًا وثيقًا للرئيس فلاديمير بوتين وقد أثار دعمه للحملة العسكرية الروسية غضب البعض داخل الكنيسة الأرثوذكسية الروسية وكذلك في الكنائس في الخارج المرتبطة ببطريركية موسكو.

وفي سياق آخر، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الأحد، إن الولايات المتحدة ملتزمة بتزويد أوكرانيا “بالأسلحة التي تحتاجها” للدفاع عن نفسها ضد روسيا.

وأضاف أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن سترسل المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا لمنع روسيا من الاستيلاء على المزيد من الأراضي واستهداف المدنيين في هجمات وصفتها واشنطن بأنها “جرائم حرب”.

والأسبوع الماضي، قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة أرسلت مساعدات عسكرية بقيمة 1.7 مليار دولار لأوكرانيا منذ أن شنت موسكو حربها على كييف.

وشملت شحنات الأسلحة صواريخ ستينجر الدفاعية المضادة للطائرات وصواريخ جافلين المضادة للدبابات، بالإضافة إلى الذخيرة والدروع الواقية.

وأجبرت الحرب الروسية نحو ربع سكان أوكرانيا البالغ عددهم 44 مليونا على ترك منازلهم، وحوّل المدن إلى أنقاض وقتل أو جرح الآلاف.

ونفت موسكو مرارًا استهداف المدنيين فيما وصفته بأنها “عملية خاصة” لنزع سلاح” أوكرانيا و”اجتثاث النازية” في جارتها الجنوبية، ورفضت أوكرانيا والدول الغربية هذا باعتباره ذريعة لا أساس لها للحرب.

وعينت روسيا، أمس السبت، ألكسندر دفورنيكوف -لديه خبرة عسكرية كبيرة في سوريا- جنرالًا جديدًا لقيادة قواتها في أوكرانيا.