الحاكم العسكري لدونيتسك: ماريوبول لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية وسنحاكم روسيا على جرائمها (فيديو)

قال بافلو كيريلينكو حاكم مقاطعة دونيتسك الأوكرانية إن لدى السلطات الأوكرانية أدلة ستقدم للمحاكم الدولية على “الجرائم البشعة” التي ارتكبتها روسيا في أوكرانيا.

وأضاف كيريلينكو، خلال مقابلة مع برنامج “المسائية” على شاشة الجزيرة مباشر، السبت، أن مدينة ماريوبول ما تزال تحت سيطرة القوات الأوكرانية بعد أن نجحوا في صد هجمات الانفصاليين.

وكشف خلال حديثه عن الأوضاع الإنسانية الصعبة في ماريوبول، لكنه أكد أنهم مستمرون في دعم المدنيين رغم العراقيل الروسية.

وأشار كيريلينكو إلى أن الروس يسعون لإخفاء الجرائم التي ارتكبوها في ماريوبول.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد دعا أوربا إلى اتخاذ موقف أقوى ضد روسيا ردا على جرائم القوات الروسية التي اقترفتها بحق المدنيين في ماريوبول.

وقال زيلينسكي إن ماريوبول، المدينة الأوكرانية الساحلية “أصبحت رمادا” منذ “الغزو الروسي”، ودعا إلى توفير المزيد من المساعدات الإنسانية والجهود لإجلاء المصابين.

وبشأن الهجوم على محطة قطار كراماتورسك، أوضح كيريلينكو للجزيرة مباشر أن الشرطة الأوكرانية جمعت جميع الأدلة بشأن هجوم القوات الروسية عليها.

الحاكم العسكري لمنطقة دونيتسك: الشرطة جمعت الأدلة بخصوص الهجوم على محطة قطار #كراماتورسك#أوكرانيا pic.twitter.com/ZNcb5b8TT4 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 9, 2022

وكان مسؤول دفاعي أمريكي كبير قد قال، الجمعة، إن الولايات المتحدة تعتقد أن روسيا استخدمت صاروخا باليستيا قصير المدى لضرب محطة للسكك الحديدية شرقي أوكرانيا.

وقالت أوكرانيا إن 50 شخصا على الأقل قتلوا، فيما أُصيب عدد أكبر في الهجوم على المحطة بمدينة كراماتورسك التي كانت تكتظ بالمدنيين الفاريين من خطر هجوم روسي كبير.

وأكد الحاكم العسكري لمنطقة دونيتسك للجزيرة مباشر أن الحرب ما زالت مستمرة وأن القوات الأوكرانية تقوم بما في وسعها للدفاع عن منطقة دونباس.

الحاكم العسكري لمنطقة دونيتسك: الحرب مازالت مستمرة.. نقوم بما في وسعنا للدفاع على منطقة #دونباس pic.twitter.com/WLBoeKgI1i — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 9, 2022

وأجبرت الحرب الروسية على أوكرانيا التي دخلت أسبوعها السادس أكثر من 4 ملايين أوكراني على الفرار ودمرت المدن ودفعت بلدان الغرب إلى فرض عقوبات واسعة على النخبة والاقتصاد في روسيا.