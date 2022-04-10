أرملة ولديها 6 أطفال.. شهيدة بالضفة وإصابة واعتقال العشرات في تصعيد إسرائيلي خطير (فيديو)

صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، من اعتداءاتها بحق الشعب الفلسطيني، مما أسفر عن استشهاد مواطنة وإصابة 11 بالرصاص، واعتقال 25 آخرين غالبيتهم من جنين شمالي الضفة الغربية.

ففي بيت لحم، استشهدت المواطنة غادة إبراهيم علي سباتين في العقد الرابع من عمرها، متأثرة بإصابتها برصاص الاحتلال في منطقة المطينة على المدخل الشرقي لقرية حوسان غرب بيت لحم.

أرملة ولديها 6 أطفال

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن المواطنة وصلت إلى مستشفى بيت جالا الحكومي، وهي تعاني من قطع في شريان الساق، إضافة إلى خسارتها كمية كبيرة من الدم، وسرعان ما أعلن عن استشهادها متأثرة بإصابتها، والشهيدة أرملة ولديها 6 أطفال.

إصابات واعتقالات

وفي جنين، أصيب شابان بالرصاص الحي، والعشرات بحالات اختناق، خلال اقتحام مدينة جنين وبلدة يعبد جنوبًا.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة يعبد من عدة محاور، ونشرت قناصة على أسطح عدد من منازل المواطنين.

بينما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت عليهم الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، مما أدى إلى إصابة شابين بالرصاص الحي في الخاصرة والظهر، وجرى نقلهما إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

وأصيب شاب بعيار ناري في الظهر، خلال اقتحام قوات الاحتلال الحي الشرقي من مدينة جنين وسط اندلاع مواجهات في محيط المكان.

وفي طولكرم، أصيب 4 مواطنين خلال اقتحام الاحتلال مخيم نور شمس شرقًا، بينهم إصابتان بالرصاص الحي في الفخذ، وإصابتان بنهش كلاب بوليسية إسرائيلية.

وفي أريحا، أصيب 4 مواطنين في مخيم عقبة جبر جنوبًا، وُصفت إصابة أحدهم بالخطيرة. كما أصيبت مواطنة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية حوسان غرب بيت لحم.

وأكدت الوزارة جرح 11 شخصًا في “اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح الأحد في جنين وطولكرم وأريحا والأغوار” معظمهم بالرصاص الحي.

واعتقلت قوات الاحتلال 25 مواطنًا من مناطق جنين وأريحا ومخيم عقبة جبر وطولكرم وبيت لحم والخليل ونابلس، ومن رام الله اعتقلت طفلين يبلغ كلاهما من العمر 14 عامًا.

عملية عسكرية جديدة في جنين

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه ينفذ عملية عسكرية جديدة في مخيم جنين الذي انطلق منه منفذ العملية التي وقعت الخميس في تل أبيب.

وقال الجيش في بيان مقتضب إن “القوات الإسرائيلية تنفذ حاليًا عملية في مدينة جنين”.

وشن جيش الاحتلال، أمس السبت، عملية عسكرية في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين استشهد خلالها أحد أفراد حركة الجهاد الإسلامي، بينما سُجِّلت 12 إصابة بأعيرة نارية.

وأعلنت إسرائيل، مساء السبت، إجراءات ضد قطاعات مختلفة في مدينة جنين، تشمل إغلاق الحواجز المؤدية إلى المدينة ومنع دخول تجار وكبار رجال الأعمال الفلسطينيين من جنين إلى إسرائيل.