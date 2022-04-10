الثانية خلال ساعات.. قوات الاحتلال تقتل فلسطينية بالقرب من الحرم الإبراهيمي (فيديو)

أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، النار على سيدة فلسطينية قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل جنوب الضفة الغربية ما أدى لاستشهادها على الفور.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، باستشهاد مواطنة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب المسجد الإبراهيمي في الخليل.

وأضافت الوزارة، أن “هوية الشهيدة غير معروفة حتى الآن”.

فيما قالت الوكالة الرسمية الفلسطينية “وفا” نقلًا عن شهود عيان، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب فلسطينية ما أدى إلى إصابتها بجروح بالغة، وتركتها تنزف على الأرض.

وأضافت أن “قوات الاحتلال أعلنت المنطقة عسكرية مغلقة، ومنعت الطواقم الطبية من الوصول للمكان، وأغلقت أبواب الحرم الإبراهيمي الشريف على العاملين فيه من سدنة الحرم”.

ووفقًا لما أفادت به القناة السابعة الإسرائيلية فإن إعدام السيدة الفلسطينية بالرصاص قرب الحرم الإبراهيمي جاء بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن.

وقالت الشرطة في بيان إن فلسطينية “قصدت نقطة تفتيش لشرطة الحدود حيث طعنت شرطيًا أصيب بجروح طفيفة”.

#عاجل|| مصادر فلسطينية: جيش الاحتلال الصهيوني يقوم قبل لحظات بإعدام فتاة فلسطينية ثانية قرب المسجد الابراهيمي في الخليل. أوقفوا إرهاب إسرائيل..#اسرائيل_إرهابية pic.twitter.com/wz94TtCeJ8 — أدهم أبو سلمية #فلسطين 🇵🇸 (@adham922) April 10, 2022

وهذه الشهيدة هي الثانية التي تسقط برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح الأحد، بعد الشهيدة غادة إبراهيم سباتين (47 عامًا)، من بلدة حوسان في محافظة بيت لحم.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد فلسطينية جراء إصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي قرب بيت لحم.

كما أصيب شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة جنين، شمال الضفة.