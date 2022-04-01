موفد الجزيرة مباشر: أوكرانيا تستعيد عددا من القرى في محيط كييف وهدوء نسبي في العاصمة (فيديو)

قال موفد الجزيرة مباشر إلى أوكرانيا إن الأخيرة نجحت في استعادة السيطرة على عدد من القرى والبلدات في محيط العاصمة كييف.

وأضاف في مداخلة مع (المسائية) أن القوات الأوكرانية تقوم بعمليات مضادة على جبهات عدة في الجنوب والشرق والشمال بالإضافة إلى العاصمة كييف لاستعادة السيطرة على المزيد من الأراضي.

وأشار إلى أن الجيش الأوكراني صار يسيطر حاليًا على كثير من المناطق التي كان يسيطر عليها الجيش الروسي شمال العاصمة.

وذكر أن حدة المعارك خفّت في كييف، وإن لم تنقطع أصوات الانفجارات وصافرات الإنذار عن الانطلاق ولو بشكل متقطع.

وقال إن الجيش الأوكراني يركز حاليًا على السيطرة على الطرق الرئيسة التي تربط العاصمة بغرب البلاد وشمالها.

وعلى الصعيد السياسي أشار موفد الجزيرة مباشر إلى اتصال الرئيس الأوكراني ووزير دفاعه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ونقل عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شكره لنظيره التركي على المجهودات التي تقوم بها بلاده على صعيد المفاوضات مع روسيا.