مستوطنون يهتفون “الموت للعرب” في القدس.. وسيارة عسكرية إسرائيلية تدهس فتاة فلسطينية في بيت لحم (فيديو)

تجمع عشرات المستوطنين الإسرائيليين، الخميس، قرب منطقة باب العامود وسط مدينة القدس المحتلة، ورددوا شعارات معادية للعرب.

وأفاد شهود عيان بأنّ المستوطنين هتفوا “الموت للعرب”.

فيديو | مجموعة من المستوطنين تتجمع في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة وسط هتافات "الموت للعرب". pic.twitter.com/EhP2ob38t4 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 31, 2022

ولم تمنع الشرطة الإسرائيلية التجمع، فيما فرقت شبانًا فلسطينيين حاولوا التصدي للمستوطنين واعتقلت أحدهم بحسب الشهود.

وأكد الشهود أنّ توترًا تشهده منطقة باب العامود عقب تجمع للمستوطنين في المكان.

#فيديو | اعتقال قوات الاحتلال لشابين في محيط باب العامود بالقدس المحتلة مساء اليوم أثناء تجمع المستوطنين في المكان والهتاف "الموت للعرب" pic.twitter.com/GtOLH3b2Vw — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 31, 2022

في السياق، تعرضت فتاة فلسطينية للدهس بسيارة عسكرية إسرائيلية قرب بلدة تقوع في مدينة بيت لحم، وحضرت سيارات الإسعاف لنقلها من موقع الحادث.

وقالت مواقع إخبارية فلسطينية إن الفتاة في حالة خطرة وإنها نقلت للمستشفى لتلقي العلاج.

صور متداولة من موقع دهس فتاة فلسطينية بسيارة عسكرية إسرائيلية قرب بلدة تقوع في مدينة #بيت_لحم pic.twitter.com/NvR2WxZv4O — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 31, 2022

يأتي ذلك على وقع تحسب من احتمالية تصاعد الأوضاع الأمنية بالأراضي الفلسطينية خاصة القدس جراء استعداد جماعات كبيرة من المستوطنين المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، الذي تتزامن فيه هذا العام مناسبات إسلامية مع أعياد يهودية.

والعام الماضي في رمضان، شهدت القدس اعتداءات متصاعدة من جانب الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين، خاصة في محيط الأقصى وباب العامود وحي الشيخ جراح، ما أسفر عن إصابة مئات الفلسطينيين بينهم حالات خطرة، واعتقال العشرات.

وأسفرت تلك الاعتداءات عن معركة عسكرية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بين 10 و21 مايو/ أيار 2021، ما أسفر عن استشهاد وجرح مئات الفلسطينيين، فيما ردت الفصائل بإطلاق آلاف الصواريخ تجاه المدن الإسرائيلية.