قيادي في حماس للجزيرة مباشر: “سيف القدس” لا يزال مُشهرًا والمقاومة لن تصمت طويلًا (فيديو)

قال مشير المصري القيادي في حركة حماس إن “سيف القدس” لا يزال مشهرا وإن “المقاومة لن تصمت طويلا أمام الجرائم التي ترتكب بحق مقدساتنا وشعبنا”.

وشنت إسرائيل عدوانا على غزة، استمر 11 يوما، في الفترة ما بين 10 و21 مايو/أيار من العام الماضي، ما أسفر عن استشهاد وجرح المئات من الفلسطينيين، فيما ردت الفصائل على العدوان بإطلاق آلاف الصواريخ تجاه المدن الإسرائيلية، وأطلقت على المعركة اسم “سيف القدس”.

وأضاف المصري في لقاء مع (المسائية) على الجزيرة مباشر أن “المقاومة قادرة ولديها وسائل متنوعة للتصدي للصلف والعدوان الصهيوني”.

القيادي في حركة حماس مشير المصري: المقاومة لن تصمت طويلا أمام الجرائم بحق مقدساتنا وشعبنا pic.twitter.com/d2abjjNrPU — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 31, 2022

وأشار إلى أن استمرار عمليات القتل الممنهج والإعدام الميداني والاجتياح والاغتيالات وسياسة التهويد وطمس الهوية سيقابل بتنوع في أساليب المقاومة وتكتيكاتها.

وذكر أن الاحتلال يحاول استغلال انشغال العالم بما يحدث في أوكرانيا “لفرض أجندته وكسب مزيد من الوقت والنيل من إرادة الشعب الفلسطيني”.

وقال المصري إن على “العدو أن يدرك أن لكل فعل رد فعل”، وأن ما حدث خلال الأيام الماضية يؤكد أن الشعب الفلسطيني في حالة ثورة ممتدة.

القيادي في حركة حماس مشير المصري: على العدو الإسرائيلي أن يدرك أن لكل فعل رد فعل pic.twitter.com/Ny9ORh0vn3 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 31, 2022

وأضاف أن العمليات الأيام الماضية تؤكد على وحدة الشعب الفلسطيني في كل الأماكن، سواء في القدس أو الضفة الغربية او قطاع غزة أو داخل الخط الأخضر.

وقال إن العمليات الأخيرة داخل الخط الأخضر تبين فشل رهان العدو “على تدجينه وطمس هويته وتمييع ذهنه”.

وقُتل 5 إسرائيليين في هجوم نفّذه الفلسطيني ضياء حمارشة في مدينة بني براك قرب تل أبيب، وهذا هو ثالث هجوم خلال أسبوع في مدن إسرائيلية، في حين اتخذ جيش الاحتلال خطوات بشن حملة اعتقالات واسعة في الداخل المحتل ضد عمال فلسطينيين.

وأمر جيش الاحتلال -وفق حلايقة- بإطلاق النار على أي فلسطيني يحاول عبور الحدود ما بين مناطق الضفة الغربية ومناطق 48، وهو ما قد يزيد حالة الاحتقان التي تخشاها إسرائيل في هذا التوقيت تحديدًا.