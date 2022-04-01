غوغل تطلب من مترجمين روس عدم استخدام كلمة “حرب” لوصف المعارك في أوكرانيا.. ما السبب؟

كشف موقع إنترسيبت الأمريكي أن متعاقدين مع شركة غوغل لترجمة نصوص المؤسسة وخدماتها في روسيا، تلقّوا تعميمًا بعدم استخدام كلمة “حرب” في إشارة إلى العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وأنه يمكن استخدام كلمات فضفاضة مثل “أوضاع استثنائية” بدلًا عن ذلك.

وقال الموقع إنه حصل على نسخة من رسالة البريد الإلكتروني الداخلية التي أرسلت من قبل إدارة شركة متعاقدة مع غوغل لترجمة نصوصها وواجهات تطبيقاتها.

وأُرسل البريد الإلكتروني مرفقًا بتعليمات من غوغل باستخدام الصياغة الجديدة.

ولفت الموقع إلى أن التعليمات الواردة بعدم استخدام كلمة “حرب” مرتبطة بالسوق الروسية فقط، إلا أنه يجب استخدامها في الأسواق الأخرى.

وبيّن أن التعديل سببه ضمان سلامة الموظفين المحليين في روسيا، وكذلك الامتثال لقانون الرقابة الروسي الذي أقرّته السلطات بعد العملية العسكرية في أوكرانيا مباشرة.

وقال المتحدث باسم غوغل أليكس كراسوف “أعلنت غوغل إيقافها بشكل مؤقت إعلاناتها ومعظم نشاطها التجاري في روسيا، إلا أنها ما زالت معنيّة بالحفاظ على سلامة موظفيها المحليين”.

وأوضح أن “القوانين المحلية تقيّد الاتصالات وتبادل المعلومات داخل روسيا”.

ونقل الموقع عن مترجم روسي قوله إن هذه التعليمات الجديدة لغوغل تتعلّق بجميع محتوى خدمات الشركة التي تترجم إلى الروسية، ومنها خرائط غوغل وخدمات البريد الإلكتروني والإعلانات.

وأوضح وجود مذكرة التعميم الداخلية، السبب الذي دعا بعض صفحات غوغل إلى استخدام مصطلحات أخف من كلمة “حرب” للإشارة إلى المعارك في أوكرانيا، مثل “الأحداث الطارئة في أوكرانيا” في نسختها الروسية، في حين تستخدم “الحرب في أوكرانيا” بالنسخة الإنجليزية.

وأقر البرلمان الروسي في 4 مارس/آذار قانون الرقابة، ووقّع عليه الرئيس فلاديمير بوتين لاحقًا يقوّض من حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

ويجرّم القانون الروسي الجديد أي نشر لحدث من شأنه تشويه سمعة الجيش في البلاد.