“ربما هناك فقراء أكثر مني”.. رد مؤثر لمسنّ لبناني عند تلقيه مساعدة ماليّة كبيرة (فيديو)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلًا مصورًا يظهر مسنًا يسكن الشارع، يؤثر غيره على نفسه، ويرفض تسلّم التبرعات “لأن هناك من هو محتاج أكثر منه”.

ويظهر المسن لحظة مفاجأته من قبل شاب جاء ليقدّم تبرعًا بقيمة مليون ليرة لبنانية (660 دولارًا)، قائلًا “هذه الأموال لك”، ليصدم الرجل ويسأل إن كان هناك محتاج أكثر منه ليأخذ هذه الأموال.

ويعيد المسن مرارًا وتكرارًا جملته ويقول “ربما هناك أيتام بحاجة إلى هذه الأموال أكثر مني، ربما هناك عائلات فقيرة”، لكن مصوّر الفيديو أكد للمسن أن هذه الأموال مخصصة له تحديدًا وعليه تسلّمها.

وأثارت ردة فعل المسن تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الناس برد فعل المسن وبإيثاره الكبير.

"ربما هناك فقراء بحاجة أكثر مني".. رد مؤثر لمسنّ لبناني عند تلقيه مساعدة ماليّة متواضعة#لبنان pic.twitter.com/G0K4YbObOH — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 1, 2022

ومنذ عامين، يعاني لبنان أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلًا عن شح في الوقود والأدوية.‎