الأمم المتحدة تعلن هدنة في اليمن لشهرين ابتداء من السبت

أعلنت الأمم المتحدة الجمعة أن الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي توافقا على هدنة لمدة شهرين في اليمن تبدأ السبت مع احتمال تجديدها.

وقال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ في بيان إن “أطراف النزاع تجاوبوا بإيجابية مع مقترح للأمم المتحدة لإعلان هدنة مدتها شهران تدخل حيِّز التنفيذ غدًا (السبت) الثاني من أبريل/نيسان في الساعة السابعة مساءً بتوقيت اليمن”، مضيفًا أن “الهدنة قابلة للتجديد بعد مدة الشهرين بموافقة الأطراف”.

وأضاف غروندبرغ أن “الهدف من هذه الهدنة منح اليمنيين استراحة ضرورية من العنف، والتخفيف من المعاناة الإنسانية، والأهم من ذلك أن نأمل في إنهاء هذا الصراع”.

وأردف “خلال هذين الشهرين، سوف أخطط لتكثيف عملي مع الأطراف بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، ومعالجة التدابير الاقتصادية والإنسانية العاجلة، واستئناف العملية السياسية”.

وفي سياق ردود الفعل، رحّبت الحكومة اليمنية وكذلك جماعة الحوثي بإعلان الهدنة.

وقال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك في تغريدة عبر تويتر “نرحّب بإعلان المبعوث الخاص بالهدنة وبالترتيبات الإنسانية فيما يتعلق بمطار صنعاء والتسهيلات الإضافية في ميناء الحديدة وفتح المعابر في مدينة تعز المحاصرة من قبل مليشيا الحوثي منذ أكثر من 7 سنوات”.

نرحب باعلان المبعوث الخاص بالهدنة وبالترتيبات الانسانية فيما يتعلق بمطار صنعاء والتسهيلات الاضافية في ميناء الحديدة وفتح المعابر في مدينة تعز المحاصرة من قبل مليشيا الحوثي منذ اكثر من سبع سنوات . — Ahmed A. BinMubarak (@BinmubarakAhmed) April 1, 2022

فيما قال المتحدّث الرسمي باسم جماعة الحوثي محمد عبدالسلام في تغريدة عبر تويتر “نرحّب بإعلان المبعوث الأممي عن هدنة إنسانية برعاية أممية لمدة شهرين”.

وأضاف “بموجب الهدنة تتوقف العمليات العسكرية، ويفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات، وكذلك فتح ميناء الحديدة أمام المشتقات النفطية لعدد من السفن خلال شهري الهدنة”.

نرحب بإعلان المبعوث الأممي لليمن عن هدنة إنسانية برعاية أممية لمدة شهرين بموجبها تتوقف العمليات العسكرية ويفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات وكذلك فتح ميناء الحديدة أمام المشتقات النفطية لعدد من السفن خلال شهري الهدنة . — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) April 1, 2022

من جهته قال نائب المتحدّث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق “وافق الطرفان (التحالف وجماعة الحوثي) على وقف جميع العمليات العسكرية الجوية والبرية والبحرية الهجومية داخل اليمن وعبر حدوده”.

وأضاف أنهم “وافقوا على دخول سفن الوقود إلى موانئ الحديدة، وقيام رحلات تجارية من مطار صنعاء إلى وجهات محددة سلفًا في المنطقة”.

ووافقت الأطراف أيضًا، حسب حق، على “الاجتماع تحت رعاية المبعوث الأممي لفتح الطرق في تعز والمحافظات الأخرى في اليمن”.

ونوّه المتحدّث الأممي بأنه “يمكن تجديد الهدنة بعد مدة الشهرين بموافقة الطرفين”.

ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 سنوات حربًا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على محافظات عدة بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أنه بنهاية العام 2021 تكون الحرب في اليمن قد أسفرت عن مقتل 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر.